“El Presidente no va a renunciar”: Gobierno ve “desestabilización política” en los bloqueos

Esto es conspiración”, cuestiona el ministro Zamora ante los pedidos de renuncia del Jefe del Estado

En medio de los bloqueos y marchas que ocurren en varias regiones del país, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, consideró este lunes que existen objetivos de “desestabilización política”.

La autoridad, en una conferencia de prensa, dijo que el Ejecutivo está “escuchando” a distintos sectores movilizados, pero que es un “Gobierno de la verdad” que no puede atender todas las demandas.

“Somos un Gobierno de la verdad, no podemos atender demandas que no se pueden cumplir, (lo que) no se está queriendo entender y yo veo una clara desestabilización política”, afirmó.

Sin embargo, también aseguró que los “buenos bolivianos” constituyen la mayoría en el país y que ellos están en contra de los “malos bolivianos”, que son la minoría.

“¿Los buenos bolivianos nos vamos a dejar? No, tenemos que trabajar todos para que Bolivia salga adelante. El Presidente no va a renunciar. ¿Qué quieren? ¿Sacarlo por la fuerza? ¿Una medida antidemocrática? Esto es conspiración. ¿Qué quieren? ¿Cuál es el camino? O sea, los bolivianos ya no somos tontos, ya no queremos lo mismo”, cuestionó.

Según el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), actualizado hasta las 12:13, hay 36 bloqueos en seis de los nueve departamentos del país.

La Paz sigue siendo el departamento más afectado con 16 puntos de bloqueos, seguido por Santa Cruz con 10 sitios de conflictos. También hay cinco bloqueos en Oruro, tres en Beni, uno en Cochabamba y otro en Potosí.

Campesinos, profesores y otros sectores se encuentran entre los bloqueadores en demanda de atención a una serie de pedidos. Sin embargo, algunos dirigentes (principalmente de los campesinos) radicalizaron su discurso y ahora quieren la renuncia del presidente Paz.