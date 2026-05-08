Perú afronta altos precios de alimentos esenciales importados, alerta Cámara de Comercio

El Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la CCL determinó que se registran «incrementos agresivos», que llegan hasta un 51 % en la carne bovina, así como a un 35 % en el aceite.

Perú tiene hoy en día una alta dependencia de importaciones en algunos productos considerados clave de la canasta básica de alimentación familiar, como la soja y la leche en polvo, cuyas importaciones llegan a más de un 90 %, una cifra que varía entre un 70 y un 90 % en el caso del aceite y el maíz amarillo, detalló el Idexcam.

El país andino tiene una menor dependencia de la carne bovina, al alcanzar entre un 15 % y un 20 %, y las conservas de atún llegan a entre un 50 % y un 60 %.

En ese sentido, el organismo remarcó que los precios de importación de alimentos esenciales «han registrado alzas significativas durante el periodo 2024-2026, en un entorno de alta dependencia de insumos externos».

«El incremento de los precios de importación de insumos clave está encareciendo alimentos esenciales, reduciendo el poder adquisitivo de los hogares y presionando los márgenes de los negocios, en un escenario en el que la agroindustria y la cadena de suministro dependen en gran medida de insumos importados», manifestó el director ejecutivo del Idexcam, Carlos Posada.

El estudio remarcó que el impacto más severo se da en la carne bovina, específicamente en vísceras y menudencias, así como en la carne deshuesada, lo que afecta a los hogares de menores ingresos, mientras que el aceite ha experimentado «un encarecimiento estructural agresivo y constante», que ha alcanzado un 35 % para la materia prima y un 19 % para el refinado.

El instituto también indicó que se ha presentado un aumento de un 36 % en el precio del pollo importado, así como el encarecimiento del maíz amarillo y la soja, usados por la industria avícola, lo que está «presionando los costos de la producción local».

Además, el Idexcam identificó un incremento moderado de un 3 % en el precio de la leche en polvo, tras un periodo de volatilidad, mientras que la única excepción se dio en las conservas de atún, que registraron una reducción de un 6 % en sus precios.

Posada señaló que, ante esta situación, la economía peruana enfrenta «un desafío crítico» en el corto y mediano plazo, debido a su alta dependencia de productos importados y que «esto obliga tanto al sector privado como al consumidor final a adaptarse a un nuevo escenario donde comer lo mismo hoy cuesta considerablemente más que hace dos años». EFE