Lula a Trump: «Quiero que Estados Unidos vuelva a ver a Brasil como un socio estratégico»

Donald Trump y Lula tuvieron una reunión de más de tres horas en el Salón Oval que confirma la buena sintonía entre ambos. Si bien el encuentro se produce en medio de las tensiones por los aranceles y la intención del bolsonarismo de lograr apoyo electoral del trumpismo, en la comitiva brasileña fueron optimistas.

«Hablaron de todo y priorizaron preservar la excelente relación», dijo con un halo de misterio un integrante del equipo que acompaña el presidente pero que sugiere que la Casa Blanca no quiere intervenir en las elecciones.

En relación a los aranceles, detallaron que «es un poco más complicado porque hay que abordar elementos técnicos. De todas formas, hay predisposición».

Otro de los puntos abordados fueron investigaciones sobre el sistema de pagos Pix que Estados Unidos busca interceder en favor de las empresas norteamericanas y la disputa por minerales estratégicos como las tierras raras en el que, como adelantó LPO, Washington tiene un acuerdo avanzado con Brasil.

Lula visita a Trump y buscar garantizar que no intervenga en las elecciones brasileñas

Folha de San Pablo publicó que la reunión fue planteada como una «reunión de trabajo» de perfil bajo y no como una visita de Estado formal. La Casa Blanca mantuvo una preparación discreta y hasta último momento hubo incertidumbre sobre el formato protocolar del encuentro.

Hablaron de todo y priorizaron preservar la excelente relación», dijo con un halo de misterio un integrante del equipo que acompaña el presidente pero que sugiere que la Casa Blanca no quiere intervenir en las elecciones

Trump luego calificó a Lula como «muy dinámico» y aseguró que hablaron sobre comercio, aranceles y otros asuntos clave, adelantando que habrá nuevas reuniones entre representantes de ambos países en los próximos meses para profundizar las negociaciones.

El presidente de EEUU posteó: «Acabo de concluir mi reunión con Luiz Inácio Lula da Silva, el muy dinámico Presidente de Brasil. Discutimos muchos temas, incluido el Comercio y, específicamente, los Aranceles».

Acabo de concluir mi reunión con Luiz Inácio Lula da Silva, el muy dinámico Presidente de Brasil. Discutimos muchos temas, incluido el Comercio y, específicamente, los Aranceles

La reunión transcurrió muy bien. Nuestros Representantes están programados para reunirse y discutir ciertos elementos clave. Se programarán reuniones adicionales en los próximos meses, según sea necesario», culminó.

Trump quiere un acuerdo con Lula para la explotación conjunta de tierras raras

Lula dio una conferencia de prensa al finalizar al reunión y dijo que «la relación con Trump es sincera» y pidió que «Estados Unidos vuelva a ver a Brasil como un socio». «Fue un amor a primera vista y tiene que seguir así», bromeó.

El líder brasileño descartó que el magnate quiera intervenir en las elecciones y reclamó con énfasis la importancia que Brasil pueda incorporarse como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.