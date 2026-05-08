Gobierno trabaja nueva ley del litio con comunidades y activa 11 auditorías en YLB

Además, confirmó que los contratos firmados por YLB siguen en la Asamblea Legislativa y que ya se activaron 11 auditorías a la estatal.

En medio de cuestionamientos sobre los contratos de industrialización del litio y crecientes demandas de comunidades de Potosí y Oruro, el Gobierno aseguró que la futura ley para el sector será construida mediante diálogo con las regiones involucradas y bajo un enfoque de desarrollo integral de los salares.

El viceministro de Energías Alternativas, Luis Osorio, afirmó que el Ejecutivo trabaja mesas técnicas y encuentros con comunidades cercanas a los salares, especialmente en áreas como Puerto Chuvica, con el objetivo de consensuar los alcances de la normativa.

“Esta ley debe ser trabajada y está siendo trabajada con las comunidades de los salares y las zonas involucradas”, sostuvo la autoridad.

Osorio reconoció además el retraso histórico de Bolivia en el aprovechamiento del litio, pese a contar con una de las mayores reservas mundiales del recurso.

“Llevamos 30 o 40 años intentando sacar litio y hoy somos de los últimos en la región en avance”, admitió.

La afirmación refleja uno de los principales debates económicos alrededor del sector. Mientras países vecinos como Chile y Argentina consolidaron exportaciones millonarias y atrajeron inversiones privadas, Bolivia todavía enfrenta dificultades técnicas, conflictos sociales y retrasos regulatorios.

En ese contexto, el Gobierno sostiene que el desarrollo del litio no puede limitarse únicamente a la extracción del recurso, sino que debe incluir beneficios directos para las comunidades de las regiones productoras.

El viceministro explicó que la estrategia oficial contempla un enfoque de desarrollo integral de los salares, tomando en cuenta actividades económicas ya existentes en la región.

“En los salares existen diferentes actividades. Tenemos turismo, producción, camélidos y cuidado de animales. El litio puede ser un factor importante para impulsar el desarrollo de la sociedad”, afirmó.

La posición del Ejecutivo busca responder a críticas de sectores cívicos y comunitarios que cuestionan la falta de información sobre impactos ambientales, uso de agua y distribución de beneficios económicos.

Osorio confirmó también que los dos contratos de industrialización firmados por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) continúan en tratamiento dentro de la Asamblea Legislativa y todavía deben seguir su curso institucional.

“Los dos contratos que se firmaron por YLB llegaron a la Asamblea y se encuentran en la Asamblea”, indicó.

La industrialización del litio se convirtió en uno de los principales ejes de la agenda económica del Gobierno, que busca atraer inversiones y generar exportaciones capaces de compensar la caída de ingresos por gas natural.

Otro de los anuncios relevantes fue la confirmación de un amplio proceso de auditorías dentro de YLB. Según el viceministro, el objetivo es evaluar no solo el estado de las plantas industriales, sino también el funcionamiento general de la empresa estatal.

“YLB está con un proceso de inicio de auditorías”, señaló.

Fuentes oficiales precisaron que son 11 auditorías las que fueron activadas sobre distintos componentes técnicos, operativos y financieros de la estatal.

El Gobierno prevé que los resultados permitan definir el rumbo futuro de la empresa y transparentar la situación real del proyecto del litio ante el país.