Von der Leyen responde a Trump: «Un trato es un trato»

«Un trato es un trato. Y tenemos un trato», dijo con gesto serio Von der Leyen en rueda de prensa al término de la primera cumbre UE-Armenia.

Añadió que «la esencia del acuerdo es prosperidad, reglas comunes y fiabilidad».

«Ahora ambos estamos implementando el acuerdo al tiempo que respetamos los diferentes procedimientos democráticos», señaló.

En el caso de la Unión, precisó que se encuentra «en la fase final de aplicación de los restantes compromisos arancelarios».

«Nosotros queremos ganancia mutua, cooperación y fiabilidad. Y estamos preparados para cualquier escenario», subrayó.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, respaldó «plenamente» en la misma tribuna a la Comisión Europea en nombre de los Veintisiete.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo este lunes que Trump «seguirá adelante» con su amenaza de imponer en los próximos días un arancel del 25 % a los autos y camiones fabricados en la Unión Europea.

Según Greer, los Veintisiete «acordaron modificar varias de sus regulaciones o conceder ciertas flexibilidades a EE.UU., pero no han hecho nada de eso» y se quejó de que el proceso en el Parlamento Europeo «ha sido muy lento», con «una serie de enmiendas que limitarían las exportaciones estadounidenses y restringirían el alcance del acuerdo».

«Llegado a cierto punto y tras haber debatido este asunto con mis colegas europeos durante muchísimos meses, el presidente (Trump) decidió que, si los europeos no están implementando el acuerdo en este momento, nosotros tampoco tenemos la obligación de implementarlo en su totalidad en la coyuntura actual», insistió.

EE.UU. y la Unión Europea acordaron un pacto comercial para rebajar los aranceles «recíprocos» impuestos por el mandatario dentro de su guerra comercial contra los socios comerciales de la nación estadounidense.

Sin embargo, la aprobación del acuerdo fue paralizada a comienzos de año por el Parlamento Europeo en el contexto de las nuevas tensiones entre Bruselas y Washington debido al deseo de Trump de hacerse con el control de Groenlandia, una autonomía danesa.

No está claro aún bajo qué autoridad Trump elevará los aranceles a los vehículos fabricados en la UE, después de que el Tribunal Supremo estadounidense le invalidara en febrero gran parte de los que ya había fijado.