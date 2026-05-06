Los puntos de bloqueos se multiplicaron durante la mañana de este martes en ocho de los nueve departamentos de Bolivia, mientras el Gobierno nacional insiste en el diálogo.

El mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) registraba a las 07:03 sólo 11 puntos de bloqueos, pero a las 09:44, ya reportaba un total de 53 sitios de conflictos.

De acuerdo con el detalle de la información, el departamento de Beni registra 9 bloqueos de carreteras; La Paz, también 9; Oruro, 7; Potosí, 4; Chuquisaca, 2; Tarija, 10; Cochabamba, 7; y Santa Cruz, 5.

Además, en varias ciudades capitales también hay una gran cantidad de bloqueos, menos en algunas otras urbes como Santa Cruz de la Sierra.

Estos bloqueos ocurren en el marco de un nuevo panorama de conflictividad y crisis económica que atraviesa del país.

Los choferes cumplen este martes un paro de 24 horas, principalmente, por el combustible y el estado de las carreteras.

Se multiplican los bloqueos; ABC registra 53 puntos de conflictos en carreteras

La Central Obrera Boliviana (COB) también se declaró en “paro indefinido movilizado” desde el pasado sábado, aunque no se sintió su medida de presión en los hechos.

El lunes llegó a la sede de Gobierno una marcha de indígenas y campesinos desde Pando y Beni.

Desde la semana pasada, transportistas e interculturales protestan en el norte paceño con bloqueos y otros sectores también amenazan con asumir medidas de presión.

En una entrevista con Influyentes de ED24, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, nuevamente llamó al diálogo porque, según su versión, “los bloqueos no solucionan la crisis”.

“En realidad no es un paro nacional el que hoy experimenta el país, hay que ver cómo evoluciona (el conflicto en el resto del) día, pero sinceramente confiamos en la conciencia y en la racionalidad del pueblo boliviano que ha demostrado en el voto. Los bolivianos hemos elegido una opción distinta a la que hasta hace seis meses prevalecía”, afirmó Gálvez.