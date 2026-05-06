Irán se ensaña con Emiratos Árabes Unidos y lo trata de «caballo de Troya» de EEUU e Israel

El señalamiento se produce en medio de una nueva escalada regional marcada por ataques selectivos contra infraestructuras energéticas emiratíes y un renovado pulso por el control estratégico del estrecho de Ormuz.

Fuentes vinculadas al aparato de seguridad iraní sostienen que Abu Dabi habría intensificado su cooperación logística con fuerzas occidentales desplegadas en la zona, facilitando corredores alternativos para el tránsito de petróleo y reduciendo así la capacidad de presión iraní sobre una de las rutas marítimas más sensibles del planeta.

La respuesta de Teherán se ha concentrado especialmente sobre el corredor energético que conecta los campos petroleros de Abu Dabi con el puerto de Fujairah, enclave clave situado fuera del estrecho de Ormuz. Ese oleoducto ha incrementado en las últimas semanas su flujo de crudo hacia mercados asiáticos y europeos, convirtiéndose en una vía esencial para amortiguar los efectos de los bloqueos parciales y las restricciones navales que afectan al estrecho.

Analistas internacionales interpretan esta ofensiva como un intento iraní de neutralizar cualquier alternativa logística que reste eficacia a su capacidad de condicionar el mercado energético global. Ormuz sigue siendo el principal cuello de botella petrolero del mundo: por allí transita cerca de una quinta parte del comercio marítimo mundial de crudo, lo que convierte cualquier alteración en esa zona en un factor inmediato de volatilidad para los mercados.

En paralelo, Emiratos denunció ataques con drones y misiles sobre instalaciones cercanas a Fujairah y reforzó sus sistemas antiaéreos con apoyo técnico estadounidense. Aunque las autoridades emiratíes no han confirmado daños estructurales severos, operadores energéticos admiten que la amenaza elevó los costos de seguros marítimos y disparó nuevas alertas en las principales rutas comerciales del Golfo.

La Casa Blanca condenó las acciones atribuidas a Irán y reiteró su respaldo a la seguridad energética regional, mientras que Israel evitó pronunciarse oficialmente, aunque fuentes diplomáticas occidentales consideran que la cooperación entre Tel Aviv y Abu Dabi se ha profundizado desde el inicio de la actual crisis.

El repunte de las hostilidades ya tuvo impacto en los mercados internacionales: el barril Brent registró subas superiores al 5% ante el temor de interrupciones más severas en el suministro global.

Con las negociaciones indirectas prácticamente congeladas y una creciente militarización del Golfo, la región vuelve a colocarse al borde de una confrontación abierta con potenciales repercusiones económicas de alcance global.