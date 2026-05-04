Temporal trágico en Brasil: devastó el noreste y provocó al menos seis muertos y miles de evacuados

El Gobierno brasileño decretó la situación de emergencia en los municipios afectados

Las precipitaciones, que comenzaron el viernes, causaron deslizamientos de tierra e inundaciones y obligaron a huir de sus hogares a cerca de 2.200 personas en ocho municipios, en su mayoría en la región metropolitana de Recife y en zonas rurales cercanas, en el noroeste de Brasil. El Gobierno decretó la situación de emergencia en los municipios afectados.

El impacto de las precipitaciones ha sido severo en la región metropolitana de Recife y el municipio de Olinda, con significativos deslizamientos de tierra. En ambos sitios perdieron la vida dos mujeres e igual cantidad de hijos menores de edad en cada caso. Las imágenes que circularon en las redes sociales mostraron calles convertidas en ríos, viviendas derrumbadas y familias varadas en techos esperando el auxilio de los equipos de emergencia.

El cuerpo de bomberos rescató a 525 personas que se habían quedado aisladas por las inundaciones, utilizando 26 botes de salvamento, según un comunicado del Gobierno regional. El Gobierno brasileño decretó la situación de emergencia en los municipios afectados, una medida que permite agilizar la canalización de ayuda. La Defensa Civil de Pernambuco contabilizó 422 personas sin hogar, más de mil desplazadas y 342 rescatadas por los equipos de emergencia en las zonas de afectaciones. Al mismo tiempo, autoridades locales informaron sobre la entrega de ayuda humanitaria y la distribución de colchones, sábanas y kits de limpieza como parte de las acciones de respuesta inmediata.

Las lluvias en el noreste de Brasil se suman a los devastadores aguaceros que azotaron el país en febrero de 2026, cuando las precipitaciones dejaron al menos 66 muertos y tres desaparecidos en el estado de Minas Gerais. En aquel episodio, la ciudad de Juiz de Fora llegó a acumular 584 milímetros de precipitaciones en un mes, el doble del promedio histórico, y miles de familias debieron ser evacuadas en medio de deslizamientos y derrumbes que paralizaron la región durante días.

Intensas lluvias en el nordeste brasileño provocaron muertes y miles de damnificados en el estado de Pernambuco, como muestra de la vulnerabilidad ante fenómenos climáticos cada vez más frecuentes en América Latina. El noreste es históricamente la región más castigada por la irregularidad climática del país: durante décadas sufrió sequías prolongadas y hoy enfrenta el otro extremo del espectro, con lluvias concentradas en períodos breves que la infraestructura local no puede absorber.

La recurrencia de estas catástrofes en el territorio brasileño convierte la gestión del riesgo climático en un tema de agenda política de primer orden para el gobierno de Lula da Silva, que enfrenta la presión de las comunidades afectadas y la exigencia de los organismos internacionales de avanzar hacia un modelo de desarrollo más resiliente.