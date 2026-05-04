Más del 50% de los tarijeños trabaja por cuenta propia

Más de la mitad de los trabajadores del departamento de Tarija lo hace por cuenta propia, así lo reflejó en su momento el Censo de Población y Vivienda realizado en 2024 y, de acuerdo a los diferentes sectores, el porcentaje va en aumento.

Según los datos oficiales, 530.200 personas residentes informaron su condición de actividad. De ellas, 394.671 estaban en edad de trabajar (14 años o más), mientras que 125.227 correspondían a población en edad de no trabajar.

Del total de personas en edad laboral, 285.136 formaban parte de la población económicamente activa, es decir, trabajando o buscando empleo. En contraste, 109.535 personas eran económicamente inactivas.

Dentro de la población activa, 275.854 personas se encontraban ocupadas y 9.282 desocupadas.

Sectores gremiales, obreros, profesionales y empresariales advierten que la fotografía ha podido incluso deteriorarse más, pues la crisis económica ha sido más persistente aún en los últimos dos años.

Uno de los rasgos más notorios del mercado laboral tarijeño es el predominio del empleo independiente; bien cuentrapropistas, bien “emprendedores”, bien “consultores” o profesionales independientes.

Entre la población ocupada de 14 años o más el 51,8% trabaja por cuenta propia; el 37,6% es empleada u obrera; el 9,0% trabaja como familiar o aprendiz sin remuneración y el 1,5% es empleadora o socia

Esto evidencia una economía con fuerte presencia de autoempleo, informalidad y unidades productivas pequeñas, antes que empleo asalariado estable.

El dato de afiliación a la Gestora Pública que recoge el INE y que también tiene retrasos en la actualización, indica que solo 117.465 estaban afiliados, pero, además, 21.770 (el 23%) lo hacía por cuenta propia. En ese sentido, solo el 40% del total de la población ocupada está pagando sus cuotas a la Aseguradora de Largo Plazo.

Por ramas de actividad económica, los principales sectores de ocupación son la Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con un 26,3%; el Comercio y reparación de vehículos con un 21,1%; la Construcción con 8,6%; el Transporte y almacenamiento con 7,5%; la Industrias manufactureras con 6,7% y los servicios de Alojamiento y comidas con 6,2%

El peso del agro, a pesar del desarrollo urbano, confirma la importancia rural y productiva del departamento, mientras que el comercio sigue siendo uno de los principales motores urbanos.

Brecha laboral entre hombres y mujeres

La desigualdad también aparece en la ocupación efectiva. La tasa de ocupación total llega al 69,9%, pero asciende a 77,5% en hombres y cae a 62,5% en mujeres.

En números absolutos, la población ocupada se divide en 150.508 hombres y 125.346 mujeres.

Los datos muestran que, aunque las mujeres participan ampliamente en la economía departamental, continúan enfrentando mayores barreras para insertarse plenamente en el mercado laboral.

Diferencias sectoriales por género

El censo también muestra una clara segmentación laboral entre hombres y mujeres.

Los hombres predominan en sectores como la construcción (15%), el transporte (12,7%) y la agricultura (28,7%); mientras tanto las mujeres concentran mayor presencia en comercio (28%), enseñanza (6,7%), salud y asistencia social (6,7%) y servicios de comidas y alojamiento (10,7%)

El desafío pendiente

Los datos del Censo 2024 confirman que Tarija mantiene una población laboralmente activa, pero con empleo concentrado en el trabajo independiente y con brechas persistentes de género.

En general se asume que la condición de “ocupado” no implica tener un trabajo formal y remunerado, sino que la mayoría realiza una actividad económica de subsistencia, que apenas es rentable si se consideraran las horas de trabajo empleadas.