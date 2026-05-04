María Corina Machado exigió renovar el CNE “lo antes posible” y fijó condiciones para avanzar hacia elecciones en Venezuela

La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, exigió este domingo la renovación “lo antes posible” del Consejo Nacional Electoral (CNE) como paso imprescindible para avanzar hacia elecciones en Venezuela, y pidió que el organismo cumpla con los criterios establecidos en la Constitución.

Durante una intervención en Washington, sostuvo que el actual esquema no garantiza confianza ni condiciones para un proceso electoral legítimo.

Machado planteó que cualquier convocatoria a comicios debe estar precedida por una reestructuración profunda del ente electoral.

“Por supuesto que, partiendo de un nuevo Consejo Nacional Electoral, que cumpla con lo que dice la Constitución venezolana claramente”, afirmó. En ese sentido, subrayó que quienes integren el organismo no deben tener vínculos con partidos políticos y deben contar con “condiciones de honorabilidad” que generen credibilidad en la ciudadanía.

La Premio Nobel de la Paz también hizo hincapié en la necesidad de revisar el padrón electoral. Según explicó, es fundamental permitir que millones de venezolanos, tanto dentro como fuera del país, puedan inscribirse o actualizar sus datos.

Otro de los ejes que mencionó fue la presencia de observadores internacionales especializados. Machado consideró que debe existir “un proceso de observación continua por parte de instituciones especialistas en la materia electoral internacionales”, con el objetivo de garantizar transparencia en todas las etapas del proceso.

Además de los aspectos técnicos vinculados a una eventual elección, la dirigente opositora remarcó que deben cumplirse condiciones políticas previas. Entre ellas, mencionó el desmantelamiento de lo que definió como una estructura represiva.

“Es fundamental”, señaló, al tiempo que vinculó este punto con la necesidad de generar garantías para la participación política.

En esa línea, insistió en la liberación de personas detenidas por motivos políticos. “Todavía hay más de 500 presos políticos civiles y militares que están tras las rejas en esta hora”, afirmó. La opositora sostuvo que esta situación debe resolverse antes de avanzar en cualquier proceso electoral, junto con el cierre de centros de detención cuestionados y el respeto a la libertad de expresión.

Machado también fue consultada sobre un eventual regreso a Venezuela. Sin ofrecer precisiones, respondió: “Muy pronto regresaré a Venezuela”, sin indicar una fecha concreta ni detalles sobre las condiciones en las que podría producirse ese retorno.

En paralelo, la dirigente convocó a una serie de manifestaciones internacionales para visibilizar la situación de los detenidos y de los sectores que considera perseguidos en el país. Las movilizaciones se realizaron en más de 120 ciudades alrededor del mundo, con participación de comunidades venezolanas en el exterior.

Durante la convocatoria, Machado llamó a amplificar el reclamo a nivel global. “Ellos y sus familias necesitan de nuestra voz, necesitan de nuestra fuerza”, expresó, al tiempo que pidió que la situación sea escuchada fuera de Venezuela. Según planteó, el objetivo es generar presión internacional en favor de cambios políticos y garantías institucionales.

El mensaje de la opositora se produce en un contexto en el que el debate electoral no ocupa el centro de la agenda interna. El régimen venezolano ha priorizado otros temas, mientras que sectores opositores insisten en la necesidad de establecer condiciones mínimas antes de cualquier convocatoria a las urnas.

Las declaraciones de Machado vuelven a poner el foco en el rol del CNE y en las condiciones necesarias para un eventual proceso electoral, en un escenario político que continúa marcado por tensiones y demandas de reformas estructurales.