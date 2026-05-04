La Guardia Revolucionaria iraní amenazó a Trump que su margen de maniobra frente a Irán “se ha reducido”

Ayer, el mandatario dijo que la propuesta de paz iraní le resultaba difícil de aceptar

La Guardia Revolucionaria iraní amenazó este domingo al presidente estadounidense, Donald Trump, con que su margen de maniobra frente a Irán se ha reducido a dos opciones: una operación militar “imposible” o un “mal acuerdo” con la República Islámica, en medio de las negociaciones para poner fin al conflicto que enfrenta a ambos países desde el 28 de febrero.

“El margen de decisión de Estados Unidos se ha reducido. Trump debe elegir entre una operación militar imposible o un mal acuerdo con la República Islámica de Irán”, publicó la inteligencia de la Guardia en la red social X.

La advertencia se produjo un día después de que Trump reconociera que revisará la propuesta de paz iraní, pero anticipó sus reservas. “No puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio lo suficientemente alto por lo que le han hecho a la Humanidad y al mundo en los últimos 47 años”, escribió en Truth Social.

La Guardia también anunció que Teherán ha fijado un plazo para que Washington levante el bloqueo naval impuesto a puertos y buques iraníes desde el 13 de abril, sin precisar la fecha límite.

El viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, reforzó el tono desafiante al afirmar que “la pelota está en el campo de Estados Unidos”, que debe elegir entre la vía diplomática “o la continuación del enfoque confrontativo”. Irán, añadió, “está preparado para ambas opciones”.

La presión iraní llega tras la presentación a Washington, a través de Pakistán como país mediador, de una propuesta de 14 puntos para poner fin definitivo al conflicto. El plan, formulado en respuesta a una oferta estadounidense de nueve puntos, rechaza la ampliación por dos meses del alto el fuego vigente desde el 8 de abril y exige resolver todas las cuestiones vinculadas a la guerra en un plazo de 30 días.

Entre sus puntos centrales figuran el levantamiento del bloqueo naval —en cuyo marco Washington ha interceptado 45 embarcaciones iraníes según el Comando Central de EE.UU.—, un nuevo mecanismo de gestión para el estrecho de Ormuz y garantías verificables de no agresión por parte de Estados Unidos e Israel. Irán controla el paso estratégico desde los primeros días del conflicto, cuando restringió el tránsito de petroleros y empujó el precio del crudo por encima de los 110 dólares por barril.

La propuesta incluye además la retirada de fuerzas estadounidenses del entorno regional, el levantamiento de las sanciones económicas reimplantadas por Washington tras abandonar el acuerdo nuclear en 2018, y la liberación de activos congelados, entre ellos 6.000 millones de dólares bloqueados en Qatar tras el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023. Teherán exige también compensaciones por los más de 3.400 muertos y la destrucción de infraestructuras durante 39 días de bombardeos, según cifras iraníes, y el fin de las hostilidades en todos los frentes, incluido Líbano.

El programa nuclear iraní no figura en el plan. Según medios estadounidenses, Teherán busca aplazar esa negociación para una segunda fase. El asunto sigue siendo el principal escollo: Washington exige el cese del enriquecimiento de uranio y la entrega de 440 kilos de material altamente enriquecido, algo que Irán rechaza.

En ese marco, el gobierno chino advirtió este sábado que no acatará las sanciones impuestas por Washington contra cinco empresas chinas acusadas de comprar petróleo iraní, del que Beijing es uno de los principales importadores.

Irán y Estados Unidos mantuvieron una reunión de alto nivel en Islamabad los pasados 11 y 12 de abril sin llegar a un acuerdo. Desde entonces no han reanudado las conversaciones directas, aunque prosiguen los intercambios de mensajes a través de intermediarios.