Día de la Madre 2026 en Perú: cuándo se celebra y otros detalles importantes que debes conocer

El segundo domingo de mayo marca en el calendario peruano una celebración dedicada a honrar a las madres. En 2026, esta fecha reunirá a familias de todo el país para agradecer y reconocer el papel esencial que cumplen dentro del hogar y la sociedad.

El Día de la Madre en Perú es una de las festividades más esperadas y, a lo largo de casi un siglo, ha consolidado tradiciones que combinan afecto, reunión familiar y gestos simbólicos. Este año se celebrará el próximo domingo 10 de mayo.

La costumbre de dedicar un día especial a las madres en Perú tiene raíces en la vida universitaria limeña. En 1924, estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos impulsaron la creación de esta fecha, motivados por el deseo de rendir homenaje a sus madres.

Ese año, el gobierno peruano oficializó la celebración mediante la Resolución Suprema Número 677, publicada el 12 de abril. Desde entonces, el segundo domingo de mayo quedó establecido como jornada de tributo nacional.

La elección de la fecha coincidió con el movimiento internacional que, desde 1914, ya había institucionalizado el Día de la Madre en Estados Unidos. Antes de su formalización, escuelas y comunidades rurales en Perú solían organizar actividades especiales para las madres, incluyendo misas, declamaciones y entrega de pequeños presentes.

El calendario de celebraciones varía en la región y el mundo. En países como Argentina, el homenaje ocurre en octubre, mientras que en México se realiza el 10 de mayo. En Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela, la fecha coincide con la peruana: el segundo domingo de mayo. Esta diversidad de fechas refleja la importancia universal del rol materno, aunque cada país suma tradiciones propias.

El intercambio de mensajes de afecto es una de las costumbres más arraigadas en la fecha. Infobae Perú recopiló algunas frases utilizadas en esta ocasión, entre las que se destacan: “El amor que siento por ti, mamá, es infinito. Gracias por ser mi primer y mayor amor”, así como “Tu amor ilumina mi vida cada día. ¡Feliz Día de la Madre, con todo mi corazón!”. Estas expresiones evidencian la centralidad del vínculo materno en la vida familiar peruana.

En las semanas previas al Día de la Madre, Mesa Redonda, en el centro de Lima, se convierte en uno de los principales puntos de encuentro para quienes buscan un presente. Según reportó 24 Horas, los comercios de la zona ofrecen regalos desde S/ 5, lo que permite que personas de distintos presupuestos puedan acceder a una alternativa para sorprender a sus madres.