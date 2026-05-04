COB declara paro general indefinido y advierte con radicalizar medidas contra el Gobierno

La Central Obrera Boliviana (COB) anunció un paro general indefinido movilizado desde este sábado como principal medida de presión frente a la falta de respuestas del Gobierno a las demandas laborales y económicas. El anuncio fue realizado este 1 de mayo por su secretario ejecutivo, Mario Argollo, durante un cabildo en la ciudad de El Alto, donde también se ratificó la exigencia de abrogar la denominada “ley 1720”.

“Se ha declarado el paro general indefinido movilizado para apoyar a nuestros compañeros que están en el norte de La Paz y a los marchistas que vienen hacia la sede de gobierno”, afirmó Argollo, al señalar que la medida busca articular a todos los sectores en conflicto.

El dirigente advirtió que la decisión surge de un cabildo con representación nacional y que, de no existir soluciones inmediatas, la presión escalará. “Ha sido claro el cabildo: si el Gobierno no soluciona de manera inmediata, tiene que dar un paso al costado”, sostuvo.

La COB convocó a sus bases y a otros sectores sociales a sumarse a las movilizaciones bajo el principio de “solidaridad de clase”. En ese marco, Argollo destacó que ya existen sectores movilizados y anticipó la incorporación de nuevos actores. “Nuestros hermanos del transporte han anunciado que van a sumarse a la lucha”, dijo, al tiempo de pedir lealtad y unidad.

El dirigente también cuestionó la situación económica del país, señalando un deterioro en el poder adquisitivo de la población. “La canasta familiar se encarece (…) ya no compran un kilo de carne, compran medio kilo; si compraban 10 panes, ahora compran cinco”, afirmó, al describir el impacto de la crisis en los hogares.

En su intervención, Argollo insistió en que las medidas no serán aisladas, sino parte de una estrategia sostenida. “Vamos a reuniones permanentes y de manera estratégica vamos a movilizarnos”, señaló, anticipando una escalada de acciones coordinadas a nivel nacional.

Asimismo, defendió la postura de la COB en anteriores conflictos y criticó la respuesta del Gobierno. “Hemos demostrado que no teníamos intereses (…) pero el Gobierno en vez de conciliarse con el pueblo ha actuado de peor manera”, afirmó, al recordar episodios de tensión con otros sectores.

El pronunciamiento también incluyó advertencias sobre políticas económicas y decisiones estatales, como el levantamiento de la subvención a combustibles y la falta de soluciones estructurales. Según Argollo, estas medidas han profundizado el malestar social y el desempleo.

En paralelo, el líder sindical reiteró la exigencia de abrogar la “ley 1720” y cuestionó posibles modificaciones en sectores estratégicos como hidrocarburos, minería y el ámbito agrario. “No te vamos a dejar (…) tocas a uno, tocas a todos y los vas a tener en las calles”, advirtió.

La COB cerró filas en torno a una agenda que combina demandas laborales con un cuestionamiento político más amplio. “No nos sentimos representados por un gobierno que ha venido a mentir al pueblo boliviano”, sostuvo Argollo.