Salud confirma 70 casos de chikungunya y activa cerco por un caso de sarampión en Yacuiba

De acuerdo con el reporte, el descenso de las temperaturas en los últimos días ha contribuido a la reducción de casos, lo que genera expectativas de que esta tendencia se mantenga y permita cerrar el ciclo de transmisión de la enfermedad.

“Se está evidenciando una disminución de casos, lo que esperamos se sostenga en los próximos días para poder cerrar el ciclo de chikungunya”, señala el informe.

En paralelo, se confirmó un caso positivo de sarampión en Yacuiba, correspondiente a un niño, el cual se encuentra en proceso de investigación y seguimiento epidemiológico.

Ante esta situación, el personal de salud activó de inmediato las acciones de bloqueo sanitario, que incluyen la identificación y monitoreo de contactos cercanos, además de la vacunación en los casos donde se detecte que no cuentan con la inmunización correspondiente.

Las autoridades recordaron que, ante la detección de un caso de sarampión, es fundamental realizar el seguimiento del entorno cercano del paciente para evitar la propagación de la enfermedad, reforzando las coberturas de vacunación como principal medida de prevención.