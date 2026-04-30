Nueva Ley de Hidrocarburos en Bolivia: Gobierno busca que YPFB vuelva a producir

El objetivo es recuperar la producción de gas y petróleo y reestructurar la estatal.

El Gobierno alista el envío de la nueva Ley de Hidrocarburos a la Asamblea Legislativa con un objetivo central: que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) retome su rol como empresa productora y deje de concentrarse principalmente en la comercialización.

En Santa Cruz, el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, y el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, se refirieron a los alcances de la futura norma y a la estrategia para reactivar el sector energético boliviano.

El principal cambio que plantea la normativa es redefinir el rol de la estatal.

“Yacimientos fue creada para producir, no para dedicarse principalmente a comercializar. Hoy es más un comercializador y la intención es que recupere su rol preponderante como productora”, afirmó el ministro Marcelo Blanco.

La ley busca que YPFB vuelva a liderar la producción de gas natural, petróleo, gasolina y diésel, en un contexto de caída en la oferta energética.

De acuerdo con la información oficial, la nueva Ley de Hidrocarburos marcará el inicio de una reforma integral del sector.

El objetivo es recuperar niveles de producción y fortalecer a YPFB como actor estratégico, en línea con las necesidades de abastecimiento interno.

Daroca calificó la iniciativa como “un hecho histórico” que permitirá reactivar el potencial energético del país.

Reestructuración de YPFB y apoyo internacional

El plan incluye cambios internos en la empresa estatal.

YPFB iniciará una evaluación del talento humano y un proceso de reestructuración institucional con apoyo internacional.

“Ya iniciamos gestiones con instituciones internacionales para llevar adelante la reestructuración, modernización y reforma integral de YPFB”, explicó Daroca.

También se prevé un programa de austeridad para optimizar recursos e impulsar inversiones en la cadena de distribución de combustibles.

Trabajadores respaldan la nueva Ley de Hidrocarburos

Nueva Ley de Hidrocarburos en Bolivia: Gobierno busca que YPFB vuelva a producir

Trabajadores de YPFB han expresado su respaldo a la nueva gestión en la estatal petrolera

El sector laboral expresó su respaldo a la propuesta.

Augusto Blanco, ejecutivo de los trabajadores petroleros, afirmó que el proceso permitirá un “renacer más fuerte, más productivo” de YPFB.

Además, ratificó la postura del sector de mantener el control estatal y rechazar cualquier intento de privatización.

Con la nueva Ley de Hidrocarburos, el Gobierno busca reposicionar a YPFB como eje del sector energético y encarar una etapa de recuperación productiva en Bolivia.