Lula presentará un plan de alivio de deuda de US$ 20.000 millones antes de las elecciones

Lula presentará plan de alivio de deuda por US$20.000 millones antes de elecciones de octubre. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva en una manifestación laboral del Primero de Mayo en São Paulo. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva planea implementar un programa para renegociar más de R$100.000 millones (US$20.000 millones) en deuda de los hogares, sumándose a una serie de medidas para apoyar el consumo mientras busca reforzar su popularidad antes de las elecciones brasileñas de octubre.

El plan se anunciará esta semana, antes del Día del Trabajo en Brasil, el 1 de mayo. Permitirá a los bancos renegociar deudas con descuentos de hasta el 90%, según personas familiarizadas con el asunto. El saldo restante se refinanciaría a tasas de interés más bajas y con el respaldo del FGO, un fondo privado que absorbe parte del riesgo crediticio de los préstamos a pequeñas empresas.

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Los funcionarios también están evaluando el uso de recursos del fondo de indemnización de los trabajadores, conocido como el FGTS, para apoyar la refinanciación de ciertas deudas, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas al discutir planes que no son públicos. Un portavoz del Ministerio de Hacienda de Brasil no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Se espera que el programa se dirija a un amplio grupo de votantes: trabajadores que ganan hasta cinco salarios mínimos con deudas vencidas de entre 90 días y dos años.

La deuda de los hogares, que se situó en febrero en la cifra récord del 49,9% de los ingresos anuales de los brasileños, se ha convertido en un tema clave de campaña para Lula, que ha luchado por contrarrestar los avances del senador Flavio Bolsonaro en las encuestas de opinión. El hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro recibiría el 47,8% de los votos en una segunda vuelta electoral, frente al 47,5% de Lula, según una encuesta de AtlasIntel para Bloomberg News publicada el martes.

“La economía va bien, pero la sociedad brasileña está algo endeudada”, dijo Lula en un acto público el mes pasado, advirtiendo de que la excesiva carga de la deuda está dejando a los hogares en apuros financieros.

La medida reaviva una estrategia utilizada a principios del mandato de Lula. El llamado programa Desenrola, lanzado en 2023, llegó a más de 15 millones de brasileños y reestructuró R$53.000 millones en deuda, según el Ministerio de Hacienda.

Desenrola se considera una de las iniciativas más exitosas de Lula, según una encuesta de AtlasIntel de marzo. La encuesta mostró que el 75% de los encuestados veían el programa como un paso positivo del gobierno, solo superado por el programa Farmacia Popular, que proporciona medicamentos gratuitos.

El nuevo plan ha suscitado preocupación en partes del equipo económico, donde los funcionarios ven el riesgo de que los repetidos programas de alivio de la deuda puedan fomentar el consumo y añadir presiones inflacionistas en un momento en que el banco central navega por un prudente ciclo de relajación en medio de la incertidumbre mundial.