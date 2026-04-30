Gobierno prevé devolver ahorros en dólares hasta agosto y atribuye alza del paralelo a importación de combustibles

El ministro de Economía anunció que se presentará un cronograma para montos superiores a $us 1.000 y aseguró que se trabaja en reforzar reservas. El dólar paralelo supera los Bs 10.

El Gobierno mantiene su compromiso de devolver los ahorros en dólares retenidos en el sistema financiero, pero aún no detalla cómo garantizará la disponibilidad de divisas necesarias. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, anunció que hasta el tercer trimestre —con plazo que coincide con agosto— se presentará un cronograma para la devolución de depósitos superiores a $us 1.000.

Las declaraciones fueron realizadas en el programa Influyentes de El Deber, donde la autoridad también se refirió a la presión sobre el tipo de cambio paralelo, que en los últimos días superó los Bs 10.

“Mire, primero y principal, ya iniciamos la devolución de los depósitos en un tramo pequeño, evidentemente, de cero a mil dólares”, explicó.

Sobre los montos superiores, señaló que el Gobierno presentará un plan específico en los próximos meses.

“Hasta el tercer trimestre nosotros vamos a presentar un cronograma de devoluciones, vamos a empezar a devolverle dinero, sobre todo a aquellas personas naturales”, afirmó.

El objetivo, indicó, es permitir que los ahorristas puedan disponer de sus recursos retenidos en el sistema financiero.

¿De dónde saldrán las divisas?

Consultado sobre la disponibilidad de dólares, el ministro señaló que el Ejecutivo trabaja en varias fuentes de financiamiento para reforzar las reservas.

“Estamos en una serie de conversaciones con distintos organismos multilaterales, pero también estamos trabajando para que el mercado de divisas empiece a funcionar de una mejor manera”, explicó.

Añadió que la estrategia apunta a facilitar el ingreso de divisas a través de exportaciones, remesas e inversión, para que el sistema financiero tenga mayor acceso a dólares.

Dólar paralelo supera los Bs 10

Sobre la cotización en el mercado paralelo, el ministro reconoció el incremento y lo vinculó a factores externos e internos.

“Está en el orden de los diez bolivianos estos días. Tiene que ver con algo muy claro: hoy por hoy se están necesitando muchos más dólares para importar combustibles”, sostuvo.

Explicó que el aumento de precios internacionales y eventos externos han elevado la demanda de divisas en la región, lo que también impacta en Bolivia.

La autoridad señaló que la presión sobre el tipo de cambio podría moderarse en los próximos meses con el ingreso de divisas del sector exportador.

“Este es un momento en el que todavía las liquidaciones de varios sectores exportadores no se han dado. Eso va a aliviar mucho el mercado cambiario”, indicó.

Además, mencionó que se evalúan medidas para reducir costos de importación, como la compra directa de crudo para su refinación en el país.

En ese marco, el Gobierno sostiene que el objetivo es estabilizar el mercado cambiario mientras avanza en la reposición de dólares en el sistema financiero.