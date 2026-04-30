El precio del agotamiento: por qué China debe subir salarios para salvar su consumo y natalidad

El gobierno de China quiere fortalecer el consumo interno, fomentar la formación de familias, aumentar la fecundidad y lograr un crecimiento más equilibrado. Pero un obstáculo importante impide el progreso en todos estos frentes: los trabajadores chinos no agrícolas trabajan actualmente unas 2.500 horas al año, y cientos de millones de trabajadores de cuello azul, en su mayoría migrantes del campo a la ciudad, trabajan casi 3.000. Eso equivale a casi 60 horas por semana, un horario que deja poco tiempo para el consumo, las relaciones o la creación de una familia.

Para poner esto en perspectiva, los trabajadores de los países de la OCDE promedian unas 1.700 horas al año, poco más de la mitad de la carga de trabajo de los 170 millones de trabajadores migrantes rurales de China. Estos trabajadores, que representan el 36% del empleo urbano, son la columna vertebral de las fábricas, las obras de construcción, las redes de entrega y las industrias de servicios de China. Trabajan unas nueve horas más a la semana que el promedio urbano del país.

Esto refleja en gran medida las estructuras salariales predominantes en China. Para muchos migrantes de cuello azul, el salario base está ligado de forma efectiva al salario mínimo local. Los ingresos aumentan significativamente solo cuando los trabajadores superan las horas estándar y califican para las primas legales por horas extras: el 150% del salario regular en días laborables, el 200% los fines de semana y el 300% en días festivos legales.

Los migrantes cuyo salario está en el nivel del mínimo o cerca de él trabajan de 13 a 16 horas extras más por semana que los trabajadores comparables que ganan por encima del mínimo, ya que solo las jornadas muy largas hacen que su empleo urbano valga la pena financieramente. Dado que muchos migrantes no pueden establecerse oficialmente en la ciudad debido al sistema de registro de hogares hukou, deben centrarse en maximizar sus ingresos durante lo que sigue siendo, en la práctica, una estancia temporal.

El análisis de los registros individuales de salarios y horas muestra una clara concentración de trabajadores justo por encima de los umbrales legales de 40 y 48 horas. Este patrón es coherente con la explotación de la estructura de primas por horas extras no solo por parte de los trabajadores, sino también por los empleadores, particularmente en la manufactura, que se benefician de arreglos de personal que dependen de turnos individuales más largos en lugar de contratar a más trabajadores. Aunque las estimaciones anteriores se basan en datos de encuestas hasta 2018, la estructura de incentivos subyacente no ha cambiado.

Los responsables políticos chinos consideraron durante mucho tiempo las jornadas laborales extremas como un subproducto del proceso de industrialización. Pero a medida que evolucionan las prioridades de desarrollo de China, las cargas de trabajo excesivas se están convirtiendo en una limitación importante. Si los trabajadores chinos han de convertirse en consumidores de clase media y formar familias más numerosas, no pueden pasar la mayor parte de sus horas de vigilia persiguiendo el pago de horas extras para luego regresar agotados a los dormitorios.

Basándome en datos de 2008-16, estimo que reducir unas diez horas de los horarios semanales de los trabajadores migrantes urbanos —de poco más de 60 a poco más de 50— aumentaría su consumo per cápita entre 1,1 y 1,6 puntos porcentuales. Puede que no parezca mucho, pero si se multiplica por 170 millones de migrantes, se vuelve significativo.

Esta reducción de la jornada laboral también podría aumentar las tasas de matrimonio de los hombres solteros de entre 20 y 40 años en unos dos puntos porcentuales. La relación entre el mercado laboral y los resultados demográficos es fundamental. El debate público suele tratar la caída de las tasas de matrimonio y fecundidad como problemas culturales o de vivienda. Pero el tiempo es una parte fundamental de la historia.

La herramienta política favorita de China en la actualidad —los subsidios al consumo por única vez— solo funciona si los trabajadores tienen el tiempo y la seguridad para aprovecharlos. Para reducir el trabajo excesivo sin recortar los ingresos, aumentar los salarios mínimos puede ser una estrategia más eficaz. De hecho, la evidencia muestra que unos salarios mínimos más altos conducen a una reducción de las horas entre quienes trabajan más de 60 horas por semana, sin efectos negativos en el empleo.

La escala importa. Dado que un pequeño aumento salarial conduce a una pequeña reducción de horas, los responsables políticos que busquen un cambio significativo deberían aumentar los salarios más rápido y con mayores márgenes. Para garantizar que esto no conduzca a un impulso hacia la automatización, China también debería proporcionar apoyo de transición a las empresas para facilitar el ajuste.