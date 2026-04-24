Irán activó sus defensas aéreas en Teherán y se escucharon varias explosiones, informan medios iraníes

La agencia Mehr indicó que los sistemas se activaron contra «objetivos hostiles».

Irán activó sus defensas aéreas en Teherán y se escucharon varias explosiones, info

Las defensas aéreas se activaron esta noche en Teherán, según varias medios iraníes que no explicaron el motivo.

«Las defensas aéreas están activas en Teherán», informó en X el diario estatal Tehran Times, que acompañó el mensaje de un vídeo en el que se observaban los disparos de las defensas en el cielo de la capital.

Varias explosiones se escucharon la noche de este jueves en Teherán, tras activarse el sistema de defensa antiaérea por primera vez desde la entrada en vigor del cese el fuego con Estados Unidos el 8 de abril, reportaron medios iraníes.

La agencia estatal de noticias IRNA afirmó que «se escucharon disparos de la defensa antiaérea» en el oeste de Teherán. La agencia Mehr indicó que los sistemas se activaron contra «objetivos hostiles».

Ninguno de los medios explicó el porqué de la activación de los sistemas defensivos, que no operaban desde la entrada en vigor del alto el fuego alcanzado entre Teherán y Washington el 8 de abril con mediación de Pakistán.

El incidente se produce en medio de las renovadas tensiones entre Irán y Estados Unidos después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenase atacar toda pequeña embarcación el estrecho de Ormuz que pudiera estar desplegando minas a pesar del alto el fuego que él mismo extendió de manera indefinida.

Además, la Guardia Revolucionaria capturó ayer dos buques y atacó a otro más, como respuesta a las presiones de Estados Unidos que mantiene un bloqueo naval sobre los puertos y buques iraníes.

Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos se mantienen paralizadas ante la negativa de Teherán a conversar mientras Washington mantenga el bloqueo naval sobre sus puertos y buque.

Una fuente de seguridad israelí declaró este jueves a la AFP que el ejército israelí no está atacando Irán. «Israel no está atacando a Irán», declaró, sin ofrecer más detalles, esta fuente, que habló bajo condición de anonimato.

Horas antes, el ministro de Defensa israelí declaró que su país estaba «preparado para reanudar la guerra contra Irán» y que esperaba la luz verde de Estados Unidos para «devolver a Irán a la Edad de Piedra».