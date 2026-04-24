Derrumbe interrumpe parcialmente la ruta Tarija–Villamontes y activa despliegue de equipos

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó un derrumbe en el departamento de Tarija, específicamente en el tramo Tarija–Villa Montes, subtramo Entre Ríos–Palos Blancos, a la altura del sector Zapallar (Sereré).

Según el reporte oficial, personal técnico y maquinaria pesada ya fueron desplazados al lugar para atender la emergencia y restablecer las condiciones de transitabilidad en la vía. La institución aseguró que se está actuando de forma rápida e inmediata, con equipos disponibles las 24 horas para responder a este tipo de contingencias.

La ABC recomendó a los conductores circular con extrema precaución por la zona afectada, debido a los riesgos que persisten tras el deslizamiento de tierra.

Asimismo, recordó que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología mantiene vigente una alerta por lluvias, lo que incrementa la probabilidad de nuevos eventos en carreteras del departamento.

La entidad, que trabaja de manera coordinada con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, habilitó sus canales oficiales para reportar emergencias y consultar el estado de las rutas, reiterando su compromiso de mantener informada a la población sobre la Red Vial Fundamental.