Alemania presenta estrategia militar con la mirada en Rusia

Gran parte del documento es secreto.

Ante las crecientes tensiones internacionales, la Bundeswehr decidió adoptar por primera vez en su historia una estrategia militar, que servirá para definir la dirección de las fuerzas armadas alemanas y analizar cómo contrarrestas posibles amenazas.

«Pocas veces una estrategia militar ha sido tan necesaria como en este momento histórico», declaró el ministro de Defensa alemán, el socialdemócrata Boris Pistorius, durante la presentación de la estrategia en Berlín. El mundo se ha vuelto más impredecible y peligroso desde que Rusia atacó a Ucrania y el orden jurídico internacional ha sido puesto en duda a todo nivel, agregó.

La estrategia militar describe a Rusia como «la mayor y más inmediata amenaza» para la seguridad alemana y transatlántica. «Rusia está creando las condiciones para lanzar un ataque militar contra los Estados de la OTAN», dice el documento.

Luego analiza cómo debería reaccionar la Bundeswehr ante posibles escenarios de guerra, como un ataque ruso contra territorios de la alianza militar. Esta información, sin embargo, fue clasificada como secreta. «Es obvio que no podemos hacer públicos estos escenarios. De lo contrario, sería como añadir a Vladimir Putin a nuestra lista de correo», dijo Pistorius.

El personal juega un papel fundamental. La estrategia militar reafirma el objetivo ya establecido de expandir significativamente las fuerzas armadas. Se prevé contar con 460.000 soldados a mediados de la próxima década, de los cuales 200.000 estarán en la reserva. El plan es convertir a la Bundeswehr en el Ejército convencional más poderoso de Europa.

Esto se debe a las crecientes exigencias que la OTAN impone a sus miembros en materia de defensa colectiva. El reclutamiento de este personal es el mayor desafío, como admitió el mismo Pistorius en noviembre.

¿Habrá servicio militar obligatorio?

Gracias a los intensos esfuerzos de reclutamiento, la cantidad de soldados aumenta, aunque lentamente. A fines de marzo, la fuerza contaba con alrededor de 185.400 efectivos, unos 3.300 más que el mismo mes del año anterior.

Pistorius tiene grandes expectativas para el nuevo sistema de reclutamiento militar, introducido a principios de año. La idea es que mediante una combinación de incentivos y obligaciones, entre ellas la realización de exámenes médicos obligatorios a todos los hombres jóvenes, las fuerzas armadas consigan atraer a más personal.

Si esto no resulta, el servicio militar obligatorio, suspendido en 2011, podría volver a instaurarse. Sin embargo, eso no está en carpeta en estos momentos, enfatizó el Secretario de Estado de Defensa, Nils Hilmer, durante la presentación de la estrategia.

Aparte de la estrategia militar, Pistorius presentó otros documentos fundamentales. El «Perfil de capacidades» describe qué deben poder hacer las fuerzas armadas para una defensa nacional eficaz, pero también para la disuasión y la defensa en la OTAN, por ejemplo en el ámbito de la defensa aérea.

«La estrategia de reservas», en tanto, tiene el objetivo de garantizar que para 2033 haya unos 200.000 reservistas, que «servirán como nexo entre las fuerzas armadas y la sociedad civil». Sus tareas residirán en principio tanto en la defensa nacional como en la logística. Los detalles de ambos documentos también son en su gran mayoría secretos.

La llamada «Agenda de desburocratización y modernización» aborda la enorme burocracia de las fuerzas armadas alemanas. Actualmente, los soldados deben lidiar con una multitud de regulaciones y formularios que quitan tiempo y energía.

Dos soldados de pie junto a un sistema de defensa antiaérea.Dos soldados de pie junto a un sistema de defensa antiaérea.

Para enfrentarse a ello, el Ministerio de Defensa revisó a fondo las normas e implementará nada menos que 153 medidas y 580 pasos concretos. «Todas las normas internas tendrán fecha de caducidad», dijo Pistorius. Si alguna norma no se considera útil, desaparecerá automáticamente. Además, una suerte de «billetera militar» contendrá, en el futuro, todos los documentos personales importantes de cada miembro de la Bundeswehr.

Más flexibilidad en la planificación estratégica

Todos los planes presentados comparten el mismo principio: no tienen objetivos rígidos de acá a un número determinado de años, sino que buscan ser «documentos vivos» que se adapten rápidamente a la evolución de la situación estratégica.

De esta forma, la Bundeswehr está imponiendo niveles de flexibilidad nunca antes vistos y, en cierto modo, una nueva mentalidad. «Queremos dejar atrás el viejo pensamiento compartimentado», recalcó Pistorius.

Desde la oposición se pronunció Ulrich Thoden, portavoz de política de defensa del grupo parlamentario de Die Linke (La Izquierda). El dirigente calificó la estrategia militar como «lógica y necesaria a la luz de la amenaza real que plantean las políticas agresivas de Rusia». Sin embargo, añadió que no era necesario que Alemania «se convierta en una gran potencia militar».