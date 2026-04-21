Refuerzan preparación de equipos de convivencia escolar ante situaciones de amenazas en Iquique

Fortalecer la preparación de las comunidades educativas frente a situaciones de violencia fue el eje central de la jornada de capacitación realizada por el equipo de Acompañamiento Técnico Pedagógico del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Iquique en la Escuela Gabriela Mistral, denominada “De la reacción a la preparación: ¿cómo respondemos ante la violencia en nuestros establecimientos?”.

La actividad contó con la participación de representantes de todos los establecimientos pertenecientes al SLEP, quienes se reunieron en un espacio orientado a fortalecer sus capacidades frente a situaciones de violencia en contextos educativos, como las vividas recientemente por las amenazas de tiroteos registradas en los colegios.

Durante el encuentro, se destacó el rol fundamental que desempeñan los equipos de convivencia escolar y las duplas psicosociales en la promoción de entornos educativos seguros y respetuosos, en una jornada que buscó generar un espacio de diálogo colaborativo para recoger diversas opiniones y visibilizar las distintas realidades de las comunidades educativas, constituyendo una etapa previa a la presentación de un protocolo de actuación frente a este tipo de casos.

“Los equipos de convivencia y las duplas psicosociales son la primera línea. Son las personas que constantemente abordan las situaciones críticas de nuestros liceos y escuelas. En ese sentido, este ha sido un espacio donde hemos podido encontrarnos y donde se nos ha entregado información para abordar de manera más oportuna las contingencias de nuestras comunidades, lo que era muy necesario”, comentó la psicóloga del equipo de convivencia escolar de la Escuela Paula Jaraquemada, Karen Nercasseau.

En tanto el director ejecutivo del SLEP Iquique, Najle Majluf, señaló: “Tenemos la responsabilidad de acompañar y fortalecer a nuestros establecimientos en la gestión de la convivencia escolar. Reconocemos el rol fundamental que cumplen los equipos de convivencia y las duplas psicosociales frente a situaciones complejas, por lo que impulsar estos espacios de encuentro, formación y articulación resulta esencial. Nuestro objetivo es transitar desde una lógica reactiva hacia una preparación efectiva, que permita a las comunidades educativas actuar de manera oportuna, coordinada y con herramientas concretas frente a escenarios de violencia”.

Esta jornada se enmarca en una serie de acciones impulsadas por el SLEP Iquique para fortalecer la convivencia escolar y avanzar hacia comunidades educativas más preparadas, articuladas y resilientes frente a escenarios complejos.