Francella y Darín: el recuerdo de los dos actores más taquilleros del país para despedir a Luis Brandoni

La muerte de Luis Brandoni causó un profundo impacto en el mundo del espectáculo y muchos de los grandes artistas que compartieron trabajos con él y mantuvieron un vínculo cercano no dudaron en expresar su dolor y recordarlo con una profunda admiración.

Esta mañana, en el programa de Georgina Barbarossa, Guillermo Francella se dejó ver muy triste por la partida del actor. “Se nos fue el querido Beto, nuestro gran amigo. Para mí fue un referente y alguien con quien generé una amistad hermosa después. Hice un montón de contenidos y siempre estaba permanentemente a su lado”, arrancó Francella el diálogo con la conductora y su panel.

Con un dejo de tristeza en la voz, contó luego que estuvo cerca del actor durante los últimos días, que se mantuvo en contacto con Carlos Rottemberg, su productor, y con Saula Benavente, su mujer. Y que ayer se enteró de su involución: “Estaba un poco preparado. A la una de la mañana de hoy me llamó Carlitos y me lo notificó. Es muy doloroso. Un gran amigo, un emblema para mí”, lamentó.

Cuando Analía Franchín lo invitó a pensar cómo vería Brandoni la repercusión de su muerte, Francella recordó su costado político: “Él siempre decía algo que generaba ternura. Incluso lo ha dicho en reportajes. Cuando le preguntaban cómo imaginaba su final, él hablaba mucho de que quería que el país esté bien. Estaba tan comprometido”. “El chupete para dormir de él era la discusión política”, continuó. Y despertó la risa de los panelistas.

“Estábamos en el motorhome y él todo el día con el diario. Me decía: ‘qué me contás de esto, Guillermo’. Me mataba porque eran las 24 horas del día hablando de estos temas y me emocionaba mucho su compromiso”, recordó.

Francella evocó, además, que Brandoni siempre fue un referente para él. “Yo era estudiante de teatro, iba al colegio secundario, lo iba a ver al teatro y lo esperaba a la salida. Y después cuando pude trabajar con él por primera vez fue un placer”, expresó con nostalgia.

Su primera vez con Brandoni en un set: “Fue en Durmiendo con mi jefe. Adrián Suar nos juntó y eso fue algo que me movilizó tanto. Pero por sobre todas las cosas fuimos amigos, muy amigos, y lo quise mucho. Y más allá de que uno intuía que esto iba a suceder, estoy deshecho”.

Consultado por Mariana Brey, el protagonista de Homo Argentum también hizo referencia al apoyo que recibió de Brandoni cuando, tras una entrevista, quedó envuelto en una polémica con otros actores y referentes políticos. “¡Cómo no lo vas a destacar y cómo no lo voy a destacar yo! Esos códigos que tenía. Me llamó y me dijo: ‘Pibe, ¿pero qué dijiste? No dijiste nada’ . ‘Pero bueno, así está de encrispado todo, Betito’, le respondí. No lo podía soportar. Estaba a los gritos en el teléfono“, repasó.

“Nos divertíamos mucho”, aseguró Francella luego de repasar algunas de las experiencias que compartieron. Por último, cuando le pidieron que definiera a Brandoni en pocas palabras, exclamó: “El gran actor argentino”, y subrayó que siempre priorizó trabajar en piezas argentinas.

Otro de los grandes artistas que recordó con cariño a Brandoni fue Ricardo Darín. “Haber tenido la chance y el privilegio de trabajar con figuras como Brandoni yo lo interpreté siempre como una beca”, expresó.

Luego, cuando le pidieron que lo definiera como persona, el protagonista de El Eternauta expresó: “Una mezcla interesante de un gran sentido del humor con un temperamento elevado. Picante a veces, si era necesario. Muy defensor de muchas cuestiones. Un tipo que siempre dio la cara, nunca se escondió. Alguien que sufrió en carne propia cosas que ni vos ni yo sufrimos: fueron perseguidos, tuvo que exiliarse él y su familia. De la mano de Marta Bianchi, a quien adoro, y de sus hijas, vivieron cosas realmente difíciles. Si hay algo que yo siento en alguna medida, si se puede decir de esta forma, es la tranquilidad de que estuvo de pie hasta el final, porque era un roble, además. Yo siempre admiré su fortaleza”.

“Conmigo tuvo gestos maravillosos y de los otros”, confió en un momento.

“Él era de opinión elevada”, señaló, y recordó que cuando Alejandra Darín, su hermana, estaba al frente de la Asociación Argentina de Actores, Brandoni la “criticó con dureza” por cuestiones políticas y sindicales. “Se produjo un distanciamiento al punto tal de que cuando falleció mi hermana, no me llamó”, reveló después.

“Si me pongo a pensar en esas cosas en una vida atravesada por más de 40 años, sería un talibán. Y no lo soy”, sentenció.

Si bien no eludió hablar del conflicto, a la distancia Darín explicó que son “situaciones difíciles de analizar fuera de contexto”. “Pero conociéndolo a él, mi tendencia fue a tratar de comprenderlo, perdonarlo, entenderlo. Yo me quedo con los recuerdos maravillosos”, señaló. Sobre el final, contó que cuando se enteró esta mañana de su muerte se encontró con una entrevista que le llamó la atención. “Vi un reportaje donde él decía que lo máximo a lo que uno puede aspirar en la vida es a ser recordado. Me impactó esa frase. Él va a ser recordado”.