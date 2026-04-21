EXPONOR 2026: Autoridades regionales se alinean de cara a la masiva convocatoria de la exhibición

A menos de dos meses, Antofagasta avanza con paso firme para vivir uno de los hitos más trascendentales del año. En una reunión clave de coordinación, autoridades regionales y representantes del sector público dieron el paso final hacia la puesta en marcha de EXPONOR 2026, consolidando así una etapa determinante para la exhibición que vivirá su vigésimo primera edición y que posiciona a Chile en el centro de la escena global.

Actualmente, la Región de Antofagasta concentra una de las mayores carteras de inversión del país, superando los USD 40 mil millones en proyectos mineros y consolidándose como el principal polo de inversión a nivel nacional. A ello se suman iniciativas relevantes en energía, donde Chile registra más de USD 36 mil millones en proyectos, además de inversiones en tecnología y servicios globales que continúan expandiéndose.

En este contexto, y con la participación del alcalde de Antofagasta, los seremis de las principales carteras de gobierno, representantes de organizaciones privadas y gubernamentales, y Fuerzas Armadas y de Orden Público, se desarrolló una mesa técnica de coordinación en el marco de EXPONOR 2026, instancia orientada a fortalecer la articulación entre el sector público y privado.

La actividad tuvo como objetivo afinar detalles y proyectar las iniciativas para llevar a cabo con éxito, acciones conjuntas en la ciudad en el marco de la exhibición.

Al respecto, la delegada presidencial de la Región de Antofagasta, Katherine López, comentó: “Hoy tuvimos la presencia de nuestros seremis, cada uno encargado de su cartera correspondiente, para entregarle apoyo a la ciudadanía que espera un creciente flujo de personas que vendrán a la región. Por lo tanto, esta reunión prioriza las coordinaciones para no afectar la calidad de nuestros vecinos, que serán los anfitriones de esta exposición tan importante”.

Fernando Cortez, gerente general de la Asociación de Industriales de Antofagasta, AIA, gremio organizador de EXPONOR, explicó que, “el trabajo público privado para la organización y realización de la exhibición es clave. Lo hemos aprendido con el tiempo, por lo cual iniciamos hace un año el intercambio de información con las autoridades, de tal manera que ellos puedan preparar adecuadamente cada uno de los servicios. EXPONOR 2026 va a ser el principal evento empresarial chileno de este año y será el fruto de un trabajo asociativo, colaborativo y sinérgico entre las autoridades regionales, comunales, las universidades y, por supuesto, las empresas. Estamos muy orgullosos de que sea así”.

Por otra parte, el alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, añadió que son muchos los planes que está abordando el Municipio para preparar la ciudad ante el arribo de EXPONOR “con un refuerzo particularmente en las costaneras, en los sectores de mayor circulación norte-sur. Vamos a engalanar también algunos postes de alumbrado con pancartas y banderas. Asimismo, tendremos una mejor presentación del monumento La Portada. EXPONOR es una vitrina para la ciudad y la vamos a aprovechar con mucha fuerza porque queremos mostrar una nueva cara de Antofagasta al mundo”.

Junto a ello, el coronel Rodrigo Alegría, jefe del Departamento de Operaciones y Análisis Criminal de Antofagasta, afirmó que, “Carabineros de Chile siempre asume con responsabilidad y prestancia todo lo que dice relación con los servicios preventivos. Para EXPONOR 2026, tenemos la posibilidad de trabajar antes, durante y después del evento. Antes: una etapa de preparación, de apoyo logístico e ideas para poder enfrentar esta situación tan importante para la región. Luego: los servicios propiamente tal y, por último, definitivamente una evaluación. Con respecto a los servicios, efectivamente vamos a tener presencia policial en relación al control de tránsito, orden público y prevención del delito”.

De esta manera, la instancia reafirma el compromiso de las autoridades y actores del ecosistema regional por avanzar en una agenda común que permita enfrentar de manera coordinada los desafíos y oportunidades que presenta este escenario de crecimiento.

Cabe destacar que EXPONOR se posiciona como una plataforma de alcance global que no solo exhibe capacidades industriales, sino que también promueve la vinculación efectiva entre el sector público y privado, facilitando la generación de alianzas y el intercambio de conocimientos.