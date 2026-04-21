Chile y EEUU firmarán acuerdos sobre minería y seguridad

Funcionarios ‌de ambos gobiernos estarán presentes en la ceremonia de ​firma que tendrá lugar en Santiago, entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Francisco Pérez Mackenna; el ministro de Minería y Economía, Daniel ‌Mas y el ⁠subsecretario de Estado de Estados Unidos para temas de Seguridad Internacional y Control ⁠de Armamento, Thomas DiNanno.

También, la ministra chilena de Seguridad Pública, Trinidad Steinert.

El mes pasado, Chile ​y Estados ​Unidos firmaron una declaración ​conjunta para establecer ‌consultas sobre minerales críticos y tierras raras.

«El mecanismo buscará institucionalizarse, propendiendo consolidar la cooperación entre ambos países en materia de minerales críticos y tierras raras», dijo entonces la Cancillería en un comunicado.

Las ‌consultas «buscarán abordar el desarrollo ​de mecanismos que fortalezcan las ​cadenas de suministro ​de minerales críticos y tierras raras; ‌la identificación conjunta de ​proyectos de interés ​para abordar brechas en las cadenas de suministro prioritarias», entre otros, agregó.

La declaración de ​Chile del ‌lunes no dio detalles sobre los acuerdos ​que firmarían los países.