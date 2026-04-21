Cerro Rico: Enfrentamiento entre mineros y “jucus” deja un fallecido y 19 personas detenidas

El pasado domingo se registró un enfrentamiento entre mineros de la Cooperativa Corimayo, sección Unificada, y un grupo de “jucus”, que fueron sorprendidos robando mineral en el Cerro Rico de Potosí, dejo un fallecido y 19 personas aprehendidas, informó la Policía Boliviana.

El comandante de la Policía Boliviana en Potosí, Mirko Bustos, indicó que al cerca de las 13:00, efectivos del Equipo Delta y la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), se trasladaron hasta el Cerro Rico para intervenir este enfrentamiento.

“Cooperativistas realizaron la aprehensión de 20 personas, las cuales habrían sido sorprendidas trabajando irregularmente en el interior de una mina”, indicó el jefe policial en conferencia de prensa.

La autoridad policial añadió que, entre los aprehendidos, a los cuales los mineros les habían tapado las cabezas con bolsas de yute, existen 15 adultos y cinco menores.

Tras ser evaluados por Bomberos de la Policía, cinco de los apresados fueron derivados a diferentes centros médicos para recibir atención médica.

Durante el traslado uno de ellos, de aproximadamente 20 años, perdió la vida. De acuerdo a los informes policiales y médicos, el deceso se debió a un “shock hipovolémico, hemorrágico, laceración de órganos vitales y traumatismo torácico abdominal cerrado. Esto seguramente como consecuencia de los enfrentamientos”, dijo el uniformado.

Por otro lado, las autoridades advirtieron sobre el crecimiento de estas redes delictivas (jucus), que operan de forma organizada y generan inseguridad en los centros mineros, impulsadas por el alto valor de los minerales en el mercado.