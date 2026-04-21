Alcalde tarijeño pide acelerar el pacto fiscal del 50/50 con el gobierno

Tras la segunda vuelta de las elecciones subnacionales, el alcalde de la ciudad de Tarija, Johnny Torres, dijo que urge el pacto fiscal bajo el esquema 50/50 entre el gobierno y las entidades subnacionales.

Torres afirmó que el presidente Rodrigo Paz volvió a expresar el 15 de abril por la efeméride departamental que llevará adelante esa redistribución de fondos de coparticipación tributaria.

«Entonces hay que pedirle al mandatario que sea lo más pronto posible porque en los últimos cinco años no se hizo ni un solo proyecto concurrente con la Gobernación, entendemos que al fin de cuentas no tenía dinero», declaró el burgomaestre que fue reelecto en las elecciones subnacionales de este año.

Asimismo, Torres consideró que la gobernadora electa, María René Soruco, y los alcaldes de los 11 municipios del departamento deberán reunirse para definir cómo asumirán las responsabilidades a nivel de Gobernación y Alcaldías por los exiguos fondos que se disponen para proyectos concurrentes.

Mientras el gobernador saliente, Óscar Montes, declaró que espera a la comisión de la gobernadora electa para realizar el proceso de transición y tomen conocimiento de la situación administrativa y financiera de la entidad subnacional.

Montes aseveró que deja una Gobernación ordenada y abierta porque cuándo él se hizo cargo se había encontrado cerrada.

«La entidad y todas las unidades descentralizadas están funcionando. Tenemos las finanzas al día y controladas, no hemos hecho contrataciones desde hace varias semanas atrás ni hemos lanzado licitaciones y se redujo de más de 3.000 millones de bolivianos a 900 millones de bolivianos», mencionó la autoridad saliente.