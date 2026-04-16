Venezuela y Colombia evalúan cooperación en la lucha contra la delincuencia en la frontera

A través de una publicación en Instagram, la cartera de Estado indicó que se evaluó la necesidad de establecer garantías de seguridad integral para los ciudadanos residentes en comunidades de las zonas limítrofes, sin ofrecer mayores detalles.

La reunión estuvo presidida por los ministros de Defensa de Venezuela y Colombia, Gustavo González López y Pedro Arnulfo Sánchez, respectivamente.

En marzo pasado, una delegación de Colombia visitó Caracas para conversar sobre seguridad, energía, comercio y turismo.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo en aquel momento que es necesario la coordinación «inmediata» y el intercambio de información permanente sobre la frontera de 2.219 kilómetros que comparten ambos países, así como sus sistemas de inteligencia para dar combate al narcotráfico, a la delincuencia organizada, así como a grupos irregulares armados.

Además, instó a que los ministros de ambos países estén en constante comunicación.

El próximo 23 y 24 de abril, los gobiernos de Venezuela y Colombia celebrarán una reunión de la Comisión Binacional de Buena Vecindad, a la espera de que se confirme un encuentro entre Rodríguez y Gustavo Petro, luego de que se cancelara el que tenían previsto el mes pasado.

La reunión binacional se llevará a cabo en la ciudad venezolana de Maracaibo, estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), para abordar temas de seguridad, energía, comercio y turismo.