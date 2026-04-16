Paz compara la conducción del país con pilotar un avión tras vuelo en un K-8

Durante este miércoles, el mandatario Rodrigo Paz realizó un vuelo a bordo de un caza K-8 de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), vestido con uniforme de piloto y en su condición de capitán general de las Fuerzas Armadas. Desde el aire, destacó el simbolismo de observar el país con perspectiva, afirmando que “nada es comparable a ver la Patria desde los cielos” y remarcó la necesidad de dejar atrás “la narrativa de la derrota”.

En su mensaje, Paz Pereira comparó el rol presidencial con el de un aviador, al señalar que un buen piloto anticipa dificultades y toma decisiones en momentos complejos. En esa línea, sostuvo que el país debe orientarse hacia un destino claro, con una visión de futuro que permita superar los desafíos económicos y sociales actuales.

El jefe de Estado también defendió la gestión de su gobierno, asegurando que logró estabilizar la economía tras asumir en un contexto de crisis de divisas y escasez de combustible. Destacó, además, un nivel de aprobación del 65% en sus primeros meses, junto con la apertura a la inversión extranjera mediante el modelo denominado “Capitalismo para todos”.

Asimismo, subrayó el impulso a la reactivación económica a través de proyectos de infraestructura y el manejo de un crédito de 4.500 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado a iniciativas estratégicas y a la lucha contra la corrupción. Finalmente, insistió en la necesidad de aprobar nuevas leyes, como las de hidrocarburos y minería, para generar certidumbre y atraer inversiones.