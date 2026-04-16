Oleajes anómalos provocan el cierre de 75 puertos en Perú y ponen en alerta al litoral

Las autoridades intensifican el monitoreo y recomiendan suspender actividades marítimas y recreativas

La Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (DICAPI) reportó este miércoles 15 de abril que setenta y cinco puertos permanecen cerrados por oleajes anómalos de moderada intensidad, fenómeno que afecta el litoral norte, centro y sur.

Estos oleajes, que alcanzan hasta cuatro metros de altura en puntos como Mollendo, persistirán al menos hasta el lunes 20 de abril, lo que ha llevado a la Marina de Guerra del Perú (MGP) a mantener la alerta en toda la franja costera.

El fenómeno, según explicó el capitán de fragata Marco Bartens de la Dirección de Hidrografía y Navegación, responde a una baja presión generada por el anticiclón del Pacífico Sur.

Esta situación ha provocado vientos oceánicos intensos, responsables de elevar la magnitud de las olas y alterar las condiciones marítimas.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) precisó que hay 51 puertos abiertos en el país, mientras la cifra de cerrados se distribuye en 19 del norte, 35 del centro y 21 del sur, abarcando caletas, terminales y muelles de importancia estratégica.

Puertos cerrados en norte: Caleta San José, Puerto Pimentel, Caleta Santa Rosa, Puerto Eten, Terminal Multiboyas Eten, Calete Cherrepe, Caleta Huanchaco, Caleta La Barranca, Caleta Magdalena de Cao, Puerto Malabrigo, Puerto Pacasmayo, Caleta Guadalupito, Muelle Artesanal del Terminal Pesquero Salaverry, puerto Morín. Puerto Salaverry (muelles 1A-1B y 2A-2B), Terminal Multiboyas Salaverry, Caleta Lobitos, Caleta San Pablo y Puerto Talara.

Puertos cerrados en el sur: Caleta Atico, Caleta La Planchada, Caleta Quilca, Puerto Matarini, Terminal Portuario Tisur, Terminal Multiboyas Mollendo, Caleta El Faro, Terminal Multiboyas Monte Azul, Terminal Multiboyas Tablones, Terminal Portuario Tisur (Muelle “F”), Terminal Portuario Marine Trestle Tablones, Terminal Multiboyas Petroperú, ENAPU, SPCC (Patio Puerto), Muelle Engie, Terminal Multiboyas TLT, Caleta Morro Sama, Caleta Vila Vila, Muelle Fiscal Ilo, Desembarcadero Pesquero Artesanal Ilo y Punta Picata.

Puertos cerrados en el centro: Bahía Ancón, Bahía Chorrillos, Bahía Pucusana, Zona Centro (Bahía Callao y Muelle Grau), Zona Norte “A” (La Pampilla 1, 2 y 3), Zona Norte “B” (Solgas y Pure Biofuels), Zona Norte “C” (Tralsa 1, 2, Surfisa, Quimpac, Zeta Gas), Zona Sur (Mutiboyas Conchán y Muelle UNACEM), Muelle 1 (TPMC), Muelle 2 (TPMC), Puerto Chancay, Terminal Multiboyas BPO, Puerto Huacho, Caleta Carquín, Caleta Vegueta, Caleta Laguinillas, Caleta Laguna Grande, Puerto Tambo de Mora, Puerto Cerro Azul, Terminal Portuario LNG Melchorita, las caletas Chala, Lomas, Nazca, Puerto Viejo, Sagua, Tanaka, San Juan, Puerto San Nicolás, Caleta Las Culebras, Puerto Chico, Puerto Supe, Caleta Vidal, Puerto Huarmey, Punta Lobitos y el Terminal Multiboyas Paramonga.

La presencia de oleajes anómalos ha motivado a instituciones como el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) a exhortar a las autoridades regionales y locales a reforzar las medidas de protección.

Entre las recomendaciones se encuentran la suspensión de actividades portuarias y pesqueras, el aseguramiento de embarcaciones y el retiro de flotas pequeñas a tierra firme. También se aconseja evitar actividades deportivas y recreativas en las playas y abstenerse de acampar cerca de la línea costera.

Según advirtió el capitán Bartens, la evolución del fenómeno podría propiciar el cierre de más puertos si las condiciones no mejoran.

El personal de la Marina de Guerra del Perú, en conjunto con las autoridades locales, mantiene la vigilancia sobre la evolución del fenómeno y la seguridad de las operaciones marítimas.

La reapertura de los puertos dependerá de la evaluación diaria y de la persistencia del oleaje anómalo, que podría prolongarse hasta el 20 de abril según el pronóstico oficial.