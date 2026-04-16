La guerra en Irán acelera el dominio global de China en tecnologías limpias y energías renovables

Mientras EE.UU. bajo Trump promueve la extracción de combustibles fósiles, empresas chinas como BYD y CATL están posicionadas para capitalizar la demanda creciente de tecnologías limpias.

La guerra en Irán está rediseñando la geopolítica energética mundial a favor de China. A medida que la guerra interrumpe el flujo de petróleo y gas a través del Estrecho de Ormuz – por donde circulaba la mayoría del combustible destinado a Asia -, la demanda global por tecnologías limpias se acelera. China, que lidera la producción mundial de baterías, paneles solares y vehículos eléctricos, está bien posicionada para capitalizar esta transición, a pesar de ser el mayor comprador de petróleo iraní, según un informe de AP.

Mientras tanto, Estados Unidos bajo la administración Trump apuesta por una estrategia opuesta: maximizar la extracción doméstica de petróleo y gas natural licuado, una política que Trump sintetiza en la frase «drill, baby, drill». Expertos señalan que «el enfoque de China en el desarrollo del sector energético y la geopolítica ha sido completamente validado por el conflicto iraní», según Sam Reynolds del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero con sede en Estados Unidos.

La brecha tecnológica que ya existía antes de la guerra se está profundizando. China hace más del 70% de la fabricación mundial de vehículos eléctricos y aproximadamente el 85% de la producción de celdas de batería, según la Agencia Internacional de la Energía. Su plan quinquenal hasta 2030 continúa priorizando estas industrias.

Hace más de una década, el presidente chino Xi Jinping fusionó la seguridad energética con la seguridad nacional. A partir de entonces, China intensificó el enfoque en energías renovables, incluso aunque los combustibles fósiles aún dominen su matriz energética doméstica. Li Shuo, director del China Climate Hub del Asia Society Policy Institute, subraya que «están en la vanguardia de esto, más que cualquier otro país del mundo, ciertamente más que Estados Unidos».

Las exportaciones chinas de tecnologías limpias alcanzaron un récord de casi 22.300 millones de dólares en diciembre de 2025, un aumento del 47% respecto al año anterior, destinándose principalmente a Asia Sudoriental y Europa, según el grupo de análisis Ember. Gigantes industriales como el fabricante de vehículos BYD y el productor de baterías CATL están capitalizando esta demanda. En marzo, las acciones de CATL y BYD cotizadas en Hong Kong subieron aproximadamente 24% y 11%, respectivamente, impulsadas por apuestas de inversores sobre el aumento de demanda de renovables.

Antes de la guerra en Irán, los mercados ya presenciaban una «bifurcación» entre los enfoques de las superpotencias, dejando a otros países ante decisiones complejas sobre qué modelo energético respaldar. Estados Unidos, como productor mundial número uno de petróleo, ha promovido el gas natural licuado. El enfoque estadounidense favorece los combustibles fósiles sobre las energías renovables.

Por contraste, la guerra está impulsando inversión en almacenamiento de energía renovable y baterías. La empresa de calificación de crédito Fitch Ratings proyecta que aumentará la inversión en energías renovables en naciones altamente dependientes de importaciones energéticas, incluyendo países europeos. Amy Myers Jaffe, del Centro de Asuntos Globales de la Universidad de Nueva York, advierte que el choque energético «va a ayudar a la industria china globalmente y va a dañar a la industria automotriz estadounidense globalmente». Mientras tanto, los altos aranceles estadounidenses han cerrado prácticamente el mercado estadounidense a los vehículos eléctricos chinos.

Países asiáticos están dando pasos concretos. Pakistan, que importa un tercio de su energía y del cual el 80% del petróleo circulaba por el Estrecho de Ormuz, ha experimentado un cambio significativo. Su impulso renovable en 2017 resultó en más de 50 gigavatios de paneles solares chinos importados hasta diciembre de 2025. Según expertos, si los precios se mantienen altos, la energía solar podría ahorrar a Pakistan 6.300 millones de dólares en importaciones de combustibles fósiles en el próximo año.

En el Reino Unido, la demanda de arrendamiento de vehículos eléctricos saltó más de un tercio en las primeras tres semanas de marzo en comparación con febrero, antes de la guerra, según Octopus Energy, un grupo renovable. Indonesia, el mayor exportador mundial de carbón, está recalibrando su estrategia. En marzo, el presidente indonesio Prabowo Subianto anunció un impulso hacia vehículos eléctricos, incluyendo planes para producir autos eléctricos y expandir infraestructura de carga

Las empresas chinas juegan un rol central en la cadena de suministro de energía limpia de Indonesia. Firmaron acuerdos por más de 54.000 millones de dólares con la empresa estatal en 2023 y agregaron un compromiso de 10.000 millones durante la visita de Prabowo a Beijing en 2024.