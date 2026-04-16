James Martin, jesuita norteamericano: “La guerra en Irán no cumple con los requisitos de una guerra justa”

El sacerdote jesuita estadounidense James Martin, uno de los editores de la prestigiosa revista America Magazine, autor de diversos best sellers religiosos y muy activo desde hace décadas en una pastoral en contra de la discriminación de la comunidad LGBTQ, no oculta que está horrorizado por los ataques de Donald Trump contra el papa León XIV.

Martin, que en septiembre del año pasado fue recibido en audiencia por el Pontífice, a quien ya conocía porque solía sentarse en su mesa durante la segunda sesión del sínodo sobre sinodalidad, cuando él era prefecto del Dicasterio para los Obispos, en una entrevista con LA NACION, no sólo cuestionó su actitud “idolátrica”, sino también la de su vicepresidente, JD Vance.

“Es increíble que el vicepresidente no parezca comprender que la guerra y la paz son cuestiones morales”, aseguró, al destacar que el cruce ya ha dañado políticamente a Trump, ya que, especialmente con la difusión de imágenes de él vestido como Jesús, ofendió a millones de católicos.

Voz más que influyente en Estados Unidos, el sacerdote jesuita subrayó que católicos expertos, tanto progresistas como conservadores, no dudaron en afirmar que no puede incluirse en una “guerra justa” la ofensiva militar que lanzaron Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero pasado.

–Este miércoles Trump volvió a atacar al Papa León XIV, diciendo que alguien debería informarle que Irán mató a 42.000 personas inocentes y publicando una imagen suya abrazado por Jesús… ¿Qué opina de todo este enfrentamiento?

–Es increíble que el presidente Trump siga atacando al Santo Padre de esta forma y en términos tan personales y le falte totalmente el respeto al Vicario de Cristo y líder de más de mil millones de católicos. Al parecer, el primer posteo en contra del Papa ocurrió después de que el presidente viera a tres cardenales estadounidenses en televisión el domingo por la noche, criticando a su administración y la guerra en Irán. Entonces, los pensamientos del presidente apuntaron a la religión y decidió atacar al Papa y luego publicó la imagen de sí mismo como Jesús, lo cual, si no es blasfemo, sin duda es idolátrico. Todo esto es falto de caridad, anticristiano y al borde de la locura.

–¿Cuál es la reacción en Estados Unidos en general y entre los católicos ante este enfrentamiento de lo más inédito? En Italia, la gran mayoría apoya al papa León y se opone a Trump y a la guerra, según una encuesta publicada este miércoles por el noticiero de SkyTg24…

–Los católicos parecen estar unidos en su apoyo al Papa León XIV. Creo que el tono irrespetuoso e incluso grosero que el presidente utilizó hacia el Papa ofendió a la mayoría de los católicos en Estados Unidos. Y la imagen de Jesús fue considerada bastante espantosa por los católicos, y por los cristianos en general. Posteriormente, el presidente afirmó que lo estaban retratando como un médico. En cualquier caso, no conozco a muchos médicos que vistan túnicas rojas y blancas y tengan manos resplandecientes…

–¿Y qué opina del vicepresidente JD Vance, que es católico, quien dijo que el Papa debería limitarse a hablar de moral, y que pareció desafiarlo diciéndole que debería ser más cauteloso al hablar de temas teológicos, porque no podía afirmar que Dios no está con quien tiene una espada, ya que sin duda estuvo con los estadounidenses que liberaron los campos de concentración nazis?

–Es increíble que el vicepresidente no parezca comprender que la guerra y la paz son cuestiones morales.

–Vance y su jefe máximo parecen convencidos de que la ofensiva militar lanzada junto a Israel contra Irán es una “guerra justa”…

–Con respecto a la cuestión de una “guerra justa”, católicos de todas las posturas teológicas, desde progresistas hasta tradicionalistas, han afirmado que no se trata de una guerra justa. Esto lo afirman tanto el arzobispo Timothy Broglio, jefe del vicariato militar en Estados Unidos y expresidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, como el cardenal Robert McElroy, arzobispo de Washington, quien posee doctorados en teología y ciencias políticas. Insisto, como han afirmado teólogos y líderes de la Iglesia, la guerra en Irán no cumple con los requisitos de una guerra justa. Además, la postura fundamental de la Iglesia es firmemente a favor de la paz. ‘La guerra siempre es una derrota para la humanidad’, como dijo san Juan Pablo II. Y si esto no resulta convincente, podemos escuchar a Jesús, quien dijo: ‘Bienaventurados los que procuran la paz’, no ‘Bienaventurados los belicistas’.

–¿Cuál es su reacción personal al ver todas estas imágenes de Cristo usadas por Trump de esta manera?

–Ya estoy acostumbrado a que el presidente tuitee cosas extrañas, pero esto fue diferente. Simplemente me impactó y, de nuevo, me pareció idolátrico. El Primer Mandamiento dice: ‘Adorarás a Dios sobre todas las cosas. No habrá para ti otros dioses’. Y eso incluye a Donald Trump.

–¿Crees que toda esta polémica perjudicará políticamente a Trump?

–Creo que ya lo ha hecho. Los católicos estadounidenses se sintieron profundamente ofendidos por sus comentarios sobre el Santo Padre. Y los cristianos en general se horrorizaron al ver la imagen de él como Jesús.

–¿Espera que este choque escale?

–Por desgracia, sí. Pero no por parte del Papa. Él se muestra sereno ante todo esto. Cuando habla de guerra y paz, suele hacerlo sin mencionar a políticos concretos. Notará que solo lo hace cuando se le pregunta al respecto. Pero está tranquilo. Y el Vaticano ha tratado con líderes políticos y militares al menos desde la época de Carlomagno. El Papa y sus asesores saben lo que hacen.

–¿Cree que podrían usar en Estados Unidos la 25ª enmienda para destituir a Trump por discapacidad?

–No soy psicólogo ni psiquiatra, pero sus tuits me parecen un tanto descabellados y al borde de la locura.

–Si pudiera, ¿qué le diría ahora al Papa León XIV?

–Santo Padre, está haciendo un trabajo maravilloso y, como todos los que conozco, rezo por usted.

–¿Qué le pareció su reacción al posteo de Trump, el lunes pasado, cuando estaba en el avión y le dijo a los periodistas que le preguntaron sobre el tema que no quería entrar en debate con él, pero que no tenía miedo y que iba a seguir levantando la voz para proclamar el Evangelio?

–Me pareció una respuesta firme, clara y caritativa. Sabe cómo manejar estas situaciones y encuentra consuelo en su interior.