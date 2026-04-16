Advierten que Alcaldía gasta Bs 43 millones en personal en «demasía»

A poco más de dos semanas para que Williams Cervantes asuma el cargo de alcalde Potosí, en entrevista con El Potosí, afirmó que hay varias tareas que deben ser encaradas en la administración municipal. Una de ellas es la cantidad de trabajadores excedentes que demandan una inversión anual de 43 millones de Bolivianos.

“Lo que nos preocupa son las más de 900 personas que están trabajando en demasía para el tema municipal”, dijo Cervantes y lamentó que se haya llegado a este punto de tener una gran cantidad de personal en las diferentes áreas.

“Lamentablemente el Ministerio de Trabajo está generando antecedentes nefastos en todo lo que es la administración pública del municipio generando resoluciones que van a afectar la economía del municipio sin considerar las fuentes de financiamiento. Esto va a generar que muchas de las personas que están en esos 900 cargos se mantengan en algunos casos, y eso desangra la actividad económica del municipio”, agregó Cervantes.

Para graficar la magnitud del efecto económico que causa en las arcas municipales el tener a 900 trabajadores “en demasía”, el alcalde dijo: “Son casi 43 millones anuales de Bolivianos que se van solamente en pago de sueldos a aquellos funcionarios que no deberían estar en el municipio. ¿A qué me refiero con esto? El auxiliar del auxiliar, estos son elementos que no deberían estar y que por compromisos políticos se han hecho. De seguro que van a generar algún grado de responsabilidad”.

Agregó que este tema será tratado de manera técnica y legal en su momento.

Sin embargo, afirmó que en el tema económico que se gasta en pago de sueldos ha repercutido en la ejecución de obras.

“Con relación a las obras, estamos viendo que no hay dinero para obras, no se han encaminado obras de ejecución. Obviamente, si la plata que tienes la utilizas para contratar gente, no vas a tener plata para hacer obras”, agregó.

Señaló que conocieron algunas listas en las que presidentes de juntas vecinales, concejales, y otros presuntamente involucrados en el tema de los cargos en la Alcaldía.