Potosí desarrolla segunda pre cumbre para elaborar la nueva ley del litio

El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Alberto Pérez, anunció que también están invitados representantes del Departamento de Oruro que es la otra región que cuenta con recursos de litio.

Detalló que en la segunda pre cumbre se establecerá las bases de la ley que debe contemplar el tema de las regalías mineras de forma clara para la región donde están los recursos naturales y el Departamento de Potosí, así como aspectos relacionados con la consulta previa, preservación del agua y aspectos ambientales.