Perú se prepara para unas elecciones inciertas con Keiko Fujimori liderando las encuestas

Perú enfrenta nuevas elecciones presidenciales en un escenario de total incertidumbre. Los candidatos que lideran las encuestas a penas llegan a los dos dígitos y no se descarta un cisne negro como ocurrió con Pedro Castillo en 2021.

Sin embargo, independientemente de lo que ocurra en las dos vueltas electorales de Perú, que resulte ganador deberá enfrentar una crisis política de enorme magnitud y un Congreso atomizadla y sin bloque oficialista sólido, lo que dejará al próximo jefe de estado a la merced de las mayorías opositoras que se constituyan.

En efecto, los últimos sondeos mostraron en primer lugar de intención de voto, con un 14%, de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) que se presenta por cuarta tras perder en 2011, 2016 y 2021. Entre sus principales propuestas está retirar al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para endurecer los juicios a delincuentes.

A Fujimori le sigue el cómico derechista Carlos Álvarez (País Para Todos) con un 9% de intención de voto. La estrella de la televisión peruana, que imitó a políticos durante los últimos 30 años, dio el salto a al ámbito de la política y podría figurar entre las opciones de la segunda vuelta con un perfil ‘outsider’.

Álvarez desbancó en los últimos días del segundo lugar al ultraderechista Rafael López Aliaga (Renovación Popular), que aparece con alrededor del 8% de respaldo, tras haber estado al frente de los sondeos durante gran parte de la campaña. Se presenta como candidato por segunda vez, tras haber sido alcalde de Lima con una gestión plagada de polémicas por su estilo confrontativo, al más puro estilo de Donald Trump.

Después figuran, con entre el 6% y el 4%, el exalcalde de Lima Ricardo Belmont (Obras), el izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), que se presenta en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022); el centrista Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) y el candidato de centroizquierda Alfonso López Chau (Ahora Nación).

En ese marco, LPO conversó con Politólogo por la PUCP Eduardo Salmón, quien dijo que «este es un sistema antirrepresentativo que ha sido construido por el último Congreso. Entonces, en ese sentido, yo no veo posibilidad alguna de mejora a la situación de inestabilidad que Perú vive. Lo más probable es que pase Keiko Fujimori y un candidato que para un sector de peruanos sea alguien anti-establishment porque todos están cansados y están buscando algo nuevo algo nuevo que paradójicamente no lo es».