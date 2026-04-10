Lula llama a Trump “emperador” por sus arbitrarias decisiones y dice que Brasil sufre el impacto del conflicto

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió a las amenazas arancelarias de Donald Trump, afirmando que su homólogo estadounidense fue elegido como líder de Estados Unidos y “no para ser el emperador del mundo”.

La semana pasada, Trump amenazó a Brasil con imponer aranceles del 50% a partir del 1 de agosto, según una carta publicada en su red social, Truth Social.

En la carta, Trump vinculó la amenaza de aranceles astronómicos con lo que describió como un “juicio de caza de brujas” contra el expresidente brasileño de derecha, Jair Bolsonaro.

Bolsonaro, un estrecho aliado de Trump, enfrenta un juicio en Brasil por presuntamente intentar derrocar a Lula tras su victoria presidencial en 2022. Podría enfrentar más de cuatro décadas de prisión si es declarado culpable de orquestar el golpe.

En una entrevista exclusiva con Christiane Amanpour de CNN este jueves, da Silva, conocido como Lula, dijo que las amenazas de Trump rompieron con el “protocolo” y argumentó que el destino de su predecesor no puede ser parte de las negociaciones comerciales.

“El poder judicial en Brasil es independiente. El presidente de la República no tiene ninguna influencia”, afirmó, agregando que Bolsonaro “no está siendo juzgado personalmente. Está siendo juzgado por los actos con los que intentó organizar un golpe de Estado”.

Bolsonaro ha negado cualquier delito.

El viernes, Trump publicó una carta dirigida a Bolsonaro en Truth Social, en la que sugirió que el exlíder brasileño era víctima de un “sistema injusto” y dijo que estaría “observando de cerca”.

Lula afirmó que Trump estaría siendo juzgado en Brasil si las acciones que tomó durante la insurrección del 6 de enero hubieran ocurrido en el país sudamericano.

“Si Trump fuera brasileño y hubiera hecho lo que pasó en el Capitolio, también estaría siendo juzgado en Brasil. Y posiblemente habría violado la Constitución. Según la justicia, también sería arrestado si hubiera hecho eso aquí en Brasil”, dijo.