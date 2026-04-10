Europa no confía en Trump: solo un 12% lo ve como un aliado

Solo un 12% de los europeos percibe a Estados Unidos como un aliado. Lo afirmó una encuesta realizada en seis países del viejo continente, en el marco de la avanzada bélica del país que lidera Donald Trump contra Irán, las amenazas del presidente estadounidense a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y de anexionarse Groenlandia.

El sitio web Político de Estados Unidos publicó un informe de un trabajo de opinión pública realizada por Cluster 17 a 6.698 encuestados de España, Polonia, Bélgica, Francia, Alemania e Italia del 13 del marzo al 21 sobre si veían al país norteamericano como una amenaza, un competidor, un aliado o un aliado cercano.

En ese marco, el 51% de los españoles consultados, el 46% de los italianos, el 42% de los belgas, el 37% de los franceses, un 30% de los alemanes y un 13% de los polacos ven a Estados Unidos como una amenaza.

Por otra parte, ante la consulta sobre si consideran un aliado cercano al país de Trump, respondieron favorablemente un 24% de los polacos, un 17% de los españoles, un 11% de los italianos, un 10% de los franceses y un 8% tanto de los belgas como de los alemanes.

La categoría competidor es la más alta entre los consultados de Alemania (32%) y la de aliado cercano en Polonia (34%).

En porcentaje, el 12% de los encuestados en marzo en Polonia, España, Bélgica, Francia, Alemania e Italia consideraba a Estados Unidos un aliado cercano, mientras que el 36% lo veía como una amenaza.

La encuesta también consultó sobre China y Rusia. En promedio, el gigante asiático con el que Estados Unidos tiene una guerra comercial, es percibida como una amenaza por el 29% de los encuestados en los seis países. De todos modos, Washington supera a Beijíng como amenaza. En Francia la potencia que lidera Xi Jinping escala al 43%.

La desconfianza con el país de Vladimir Putin fue más evidente en sus vecinos continentales, que presencian la guerra de Rusia con Ucrania desde 2022. En promedio, Moscú fue percibida como una amenaza por el 70% de todos los encuestados. En Polonia, la condición de amenaza llegaba al 92%.