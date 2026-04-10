“Es bajísimo”: Biministro Mas critica resultados de Codelco y advierte problemas de producción

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, volvió a cuestionar la gestión de Codelco, advirtiendo problemas en producción, seguridad y ejecución de proyectos estructurales de la estatal.

En entrevista con radio Infinita, la autoridad señaló que la cuprífera enfrenta resultados bajos en relación con su nivel de ventas. “Cuando limpiamos los resultados del año anterior, un resultado con el nivel de venta que tiene Codelco de US$300 y algo millones es bajísimo. Claramente afloran problemas de seguridad y hay problemas de producción”, afirmó.

En esa línea, el secretario de Estado apuntó a los principales proyectos estructurales de la empresa, como Rajo Inca y Chuquicamata Subterráneo, los que —según indicó— presentan retrasos significativos y un aumento considerable en sus costos. “Ambos tienen atrasos gigantescos; ambos han prácticamente duplicado sus inversiones; son miles de millones de dólares. Sin duda, tenemos una mirada crítica de lo que está pasando en Codelco”, sostuvo.

El biministro también cuestionó el foco estratégico de la industria minera, señalando que el impulso al litio habría restado atención al cobre. “Me da la impresión de que las gestiones que se han hecho con el litio de repente han anulado un poquito la visión sobre lo que estábamos haciendo en cobre”, expresó.

Junto con ello, advirtió que los problemas en la estatal no son recientes y responden a una gestión que se arrastra desde hace años. En ese contexto, adelantó eventuales cambios en el directorio y en la gobernanza de la empresa. “Sin duda, en la próxima junta vienen cambios en el directorio y tenemos que fijar lineamientos distintos”, indicó.

Finalmente, Mas enfatizó que la seguridad en las operaciones debe ser una prioridad en la industria minera. “Si no nos fijamos en los temas de seguridad con la relevancia que tiene, no vale la pena producir un dólar por cobre”, concluyó.