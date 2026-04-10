En Bermejo marcharán contra los decomisos de la Aduana

Efectivos del Comando Estratégico Operacional (CEO) de la Aduana Nacional intervinieron varios almacenes en la ciudad de Bermejo y procedieron al decomiso de mercadería, que presuntamente era de contrabando.

Esa acción provocó la reacción de los propietarios de los almacenes. Hubo amague de enfrentamientos y los funcionarios del CEO tuvieron que gasificar a los manifestantes.

La mercadería decomisada fue llevada al Área Naval de Bermejo, donde se instaló una protesta de los comerciantes afectados, quienes aseguran que tienen la documentación de su mercancía. Además, denuncian abuso de la Aduana Nacional, pues el operativo presuntamente se hizo de forma violenta y sin una orden de intervención.

Exigiendo la devolución de su mercadería, los comerciantes se instalaron afuera del Área Naval. Tras varias horas de protesta, fueron recibidos por representantes de la Policía Boliviana y de la Fiscalía, quienes constituyeron una mesa de negociación.

Erwin Arcani, dirigente gremial de Bermejo, lamentó que los funcionarios de la Aduana Nacional constantemente amedrenten a quienes se dedican al comercio en esa ciudad fronteriza, rubro que general miles de empleos, recalcó.

En esa reunión se acordó que los comerciantes deberán presentar la documentación de su mercadería, para desvirtuar que es de contrabando.

“Vamos a presentar la documentación, pero que quede claro, no vamos a permitir más este tipo de atropellos. En otra intervención como esta, inmediatamente nos vamos a autoconvocar para defender nuestros derechos. La mercadería que llega hasta aquí es porque tiene documentación, no es contrabando, pasó todos los controles”, indicó Arcani.

La Fiscalía se habría comprometido a devolver lo decomisado, una vez que los afectados presenten la documentación que los respalda.

“Ya no vamos a permitir estos atropellos. Ellos pueden controlar, pero hay lugares establecidos para eso y es ahí donde deben intervenir, no aquí”, recalcó el dirigente.

Para hacer conocer su molestia por esa situación, los gremiales de Bermejo realizarán una marcha a las 14.00 horas, para hacer escuchar su reclamo.