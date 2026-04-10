Bolivia apunta a consolidar su red ferroviaria y el Corredor Bioceánico

Es una estrategia para integrar las redes Oriental y Andina como eje logístico regional.

El sistema ferroviario boliviano, históricamente fragmentado y operando como dos compartimentos estancos, enfrenta hoy un punto de inflexión estratégico que trasciende la mera infraestructura. Durante la Cumbre Ferroviaria celebrada en Santa Cruz de la Sierra, se trazó una hoja de ruta crítica para consolidar el Corredor Bioceánico, superando la desconexión entre la Red Andina y la Red Oriental , una deuda pendiente de más de tres décadas que ha limitado el potencial exportador del país.

El presidente Rodrigo Paz Pereira fue categórico al inaugurar el evento, cuestionando el estancamiento estructural y la “ideología de la pobreza” que, según su visión, ha frenado el desarrollo nacional por décadas.

Para el mandatario, la construcción de una visión ferroviaria moderna no es una opción ideológica secundaria, sino una apuesta de Estado por el Corredor Bioceánico que puede generar empleo y competitividad para los próximos 50 años.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, reveló un cambio de paradigma fundamental para concretar el Corredor Bioceánico en territorio nacional. Calificó como “invendible” e “inviable” el antiguo proyecto que pretendía cruzar por Cochabamba, debido a un costo estimado de 10.000 millones de dólares y a complejos conflictos sociales de difícil resolución.

En su lugar, el Ministerio plantea una ruta por el sur del país, uniendo las localidades de El Palmar (Tarija) y Valcarce (Potosí). Este trazado de solo 400 kilómetros permitiría interconectar ambas redes con una inversión significativamente menor, transformando el sueño del Corredor Bioceánico en un proyecto realizable a corto plazo.

“No vamos a prometer algo que no se pueda cumplir; retomamos la prioridad nacional declarada ya en 1991 para unir estos puntos”, afirmó Zamora, subrayando que este diseño es la clave para reducir a la mitad los tiempos de transporte de carga desde el gigante Brasil hacia el mercado de Asia.

El valor estratégico de esta reactivación se sustenta en un análisis de datos y memoria histórica. Según el experto Manuel Contreras, Bolivia posee la cuarta red más extensa de América Latina, una infraestructura que, a pesar de sus limitaciones, transporta hoy más de 3 millones de toneladas anuales de minerales, soya y cemento.

Sin embargo, la asimetría es evidente: la Red Oriental concentra actualmente 4 de cada 5 toneladas que se mueven en el sistema, lo que demuestra el enorme potencial ocioso que el Corredor Bioceánico podría dinamizar en la Red Andina.

La integración no se limita a las fronteras internas; Zamora destacó gestiones directas con el presidente brasileño Lula da Silva y con autoridades de Argentina para rehabilitar tramos fronterizos que permitan a Bolivia ser el eje real entre el Atlántico y el Pacífico.

Desde la perspectiva de financiamiento, la CAF identificó un interés regional masivo con más de 150 proyectos ferroviarios en cartera, que demandan una inversión global de 150.000 millones de dólares.

Bolivia busca aprovechar este viento de cola para dejar de ser una economía de “aislamiento” y consolidarse, mediante el Corredor Bioceánico, como el nodo logístico del Cono Sur.