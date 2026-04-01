Ya son 45 mineros los que fallecen en lo que va del año en Potosí

La cifra de trabajadores fallecidos en centros mineros del Departamento de Potosí asciende a 45 entre enero y la fecha, según informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Henry Torrico. Del total, 40 corresponden a varones y cinco a mujeres.

Los datos surgen por reiterados accidentes laborales en interior mina, donde la seguridad industrial continúa siendo un factor determinante en los decesos.

En las últimas horas, dos nuevos casos se registraron en distintos socavones de la mina Ollerías. Una mujer de 25 años perdió la vida tras caer aproximadamente 25 metros cuando ascendía a superficie y, según testimonios de trabajadores, se soltó del guinche que la transportaba.

Personal de la División Homicidios de la Felcc realizó el levantamiento legal del cadáver en una casa funeraria, donde el cuerpo ya era velado por familiares y compañeros. El informe del médico forense estableció como causa de muerte un trauma cráneo encefálico cerrado secundario a precipitación.

En un segundo hecho, un hombre de aproximadamente 29 años falleció tras caer cerca de ocho metros dentro del socavón. De acuerdo con la declaración de un compañero, el trabajador ascendía mediante un sistema de guinche cuando su arnés presentó fallas, provocando la caída.