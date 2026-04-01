Tarija alista actos del 15 de abril, aguarda por altas visitas nacionales

Tarija alista sus actos protocolares para el 15 de abril

Este 15 de abril, Tarija conmemora los 209 años de la Batalla de La Tablada, gesta libertaria que marcó su independencia. En ese marco, autoridades locales han comenzado a afinar los preparativos para los actos cívicos y protocolares, pues para este año prevén contar con la presencia de invitados nacionales e internacionales.

El alcalde de Tarija, Johnny Torres, tras reasumir sus funciones luego de su participación en campaña por las subnacionales, informó que en la primera reunión de gabinete se abordaron los detalles organizativos para el mes aniversario. El objetivo, señaló, es “poner a punto” la ciudad de cara a las celebraciones.

Entre las intervenciones previstas, Torres destacó trabajos en la avenida Integración, escenario tradicional del desfile cívico-militar. Indicó que esta vía presenta un deterioro en los pavic debido a su uso constante, por lo que se evalúan dos alternativas, la reposición del material o su retiro para ejecutar un vaciado de cemento con un acabado colorido. Asimismo, se contempla el recapeo asfáltico en los laterales de la avenida.

La autoridad también confirmó que, como en años anteriores, se cursaron invitaciones a autoridades departamentales, nacionales e internacionales. Sin embargo, precisó que en esta gestión se incluirá a autoridades electas, con el propósito de generar espacios de articulación institucional.

Por su parte, el director de Turismo de la Alcaldía, Edmundo Montellanos, señaló que se coordina la llegada de delegaciones nacionales, entre ellas representantes de la Cámara de Senadores, quienes podrían sesionar en la capital tarijeña. A estas actividades se sumarán las sesiones de honor de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) y del Concejo Municipal.

Montellanos advirtió que la limitada frecuencia de vuelos hacia Tarija continúa siendo una restricción, aunque expresó su expectativa de que la presencia de autoridades nacionales permita visibilizar esta problemática y avanzar en soluciones, a una demanda que ha sido reiterativa en estos últimos meses.

En cuanto al flujo turístico, la autoridad proyecta una alta afluencia de visitantes, impulsada por la promoción sostenida de Tarija como destino en los últimos años.

Desde la esfera legislativa, el diputado tarijeño José Luis Porcel indicó que, en el marco de la efeméride, existe expectativa por la aprobación del proyecto de ley que garantiza el financiamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en la zona Cabeza de Toro. La obra demanda una inversión de 65 millones de dólares, financiados por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).