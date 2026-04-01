Perú llega a las urnas con un número récord de candidatos, la derecha en ventaja y golpeado por la violencia

La inflación de equipos participantes en los mundiales de fútbol, que pasaron de 32 en Qatar a 48 este año, contagió a otras actividades. Como las elecciones presidenciales de Perú, dentro de dos semanas, donde habrá un récord de 35 candidatos, casi duplicando los 18 de 2021.

Récord no solo en Perú, sino en la historia reciente de América Latina. Por ahora, dos candidatos les sacan algunos cuerpos de ventaja al resto, los dos de derecha, y los sondeos señalan que irán a balotaje. Un candidato de izquierda, el tercero en discordia, espera dar la sorpresa y meterse en la definición de la segunda vuelta.

Quien gane tendrá la difícil tarea no solo de gobernar el país, hundido en una ola de criminalidad que lidera las preocupaciones de los votantes. También deberá luchar por asegurar su propia supervivencia política: ninguno de los últimos ocho presidentes peruanos logró completar su mandato, destituidos o forzados a renunciar.

En estas arenas movedizas intentará hacer pie la experimentada Keiko Fujimori, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, y el millonario de ultraderecha Rafael López-Aliaga.

López Aliaga y Fujimori están en empate técnico en todas las encuestas de opinión, con alrededor del 11%. La izquierda tiene sus chances con el economista Alfonso López-Chau, que viene creciendo con el 6,8% de la intención de voto y espera ganarse un lugar sobre la hora.

“Keiko Fujimori es una derecha popular, es una derecha que tiene su mayor apoyo en las clases populares, en las clases bajas. Por primera vez es la líder indiscutida del fujimorismo. Su padre murió hace un año y medio, hay mucha nostalgia por él, y ella puede capitalizarla”, dijo a LA NACION el politólogo peruano Carlos Meléndez, docente e investigador en la Universidad de Lisboa.

“Rafael López Aliaga está todavía más a la derecha de Fujimori. Es un empresario millonario, del Opus Dei, un ultraconservador que forma parte de esta ola de candidaturas de derecha más radical que han aparecido en el continente, como la de Johannes Káiser en el caso de Chile o el mismo Jair Bolsonaro en el caso de Brasil”, añadió.

¿Qué esperan los peruanos de su próximo presidente? Esperan que baje la violencia del crimen organizado. Esperan que baje la corrupción de los dirigentes. Esperan que baje la inestabilidad que llevó a la destitución de dos presidentes en cuatro meses: Dina Boluarte en octubre, y su sucesor, José Jerí, en febrero. El siguiente, José María Balcázar, sigue por ahora en su puesto. Pero nunca se sabe.

Dos tercios de los encuestados en un sondeo sobre los temas que más preocupan pusieron en su lista la violencia criminal. En 2025, Perú registró 3675 asesinatos, el número más alto desde 2011. Uno de esos casos, el asesinato de un popular cantante de cumbia, contribuyó sin duda a la caída de Boluarte, ya jaqueada por la crisis de seguridad y con un bajísimo nivel de aprobación de su gobierno.

La extorsión es el pan nuestro de cada día, y los artistas, por su alta exposición, están entre los más perjudicados. Esta semana, por ejemplo, el programa humorístico de internet La Casa de la Comedia anunció la suspensión definitiva de todas sus actividades debido a constantes extorsiones.

En octubre de 2024, el recinto donde se realizan las funciones del show ya había sufrido un atentado, cuando se encontró una granada de guerra en la entrada.

Pero cualquier comerciante vive la misma pesadilla, lo mismo los transportistas, los empresarios o quien quede en la mira de las bandas como blanco para desvalijar a sus víctimas. También el narcotráfico y los muchos negocios ilegales son fuente permanente de violencia criminal. El sicariato está en auge.

Los candidatos pusieron en la cima de sus promesas de campaña distintas alternativas para combatir el crimen. Algunas bastante sensatas, otras algo desaforadas, extremistas, de tribuna, como para capturar la imaginación de los angustiados votantes y arrebatarles los votos necesarios.

Quizás la propuesta más llamativa sea la promesa de López Aliaga de construir cárceles en zonas alejadas de la selva para que estén “vigiladas” por serpientes venenosas, como el jergón y la shushupe. Con un tamaño de tres a cuatro metros, la shushupe es la serpiente venenosa más grande de América.

El tema las supercárceles siempre seduce en América Latina, desde que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, estrenó la suya con capacidad para 40.000 detenidos y se convirtió en un modelo a imitar como solución instantánea: cuatro paredes de acero y adiós delincuencia.

“(Los delincuentes) se van inmediatamente por helicóptero a la selva más profunda del Perú, donde no hay internet. Allí vamos a hacer las colonias de rehabilitación. Tiene un cerco natural que son el jergón y la shushupe. Allá no se van escapar, están las shushupes como barrera natural”, dijo el candidato en una entrevista televisiva.

López Aliaga propone además retirar a Perú de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para habilitar la aplicación de la pena de muerte.

Salvo las cárceles selváticas y las serpientes venenosas de gorra y cachiporra, Keiko Fujimori tiene propuestas similares en seguridad, incluyendo la salida de la CIDH y el sistema llamado de “jueces sin rostro”, en el que ambos coinciden.

Se trata de tribunales donde los jueces son anónimos, es decir, no se conocen sus identidades, con el objetivo de evitar que sean amedrentados o asesinados. Esta práctica se utilizó décadas atrás, durante el gobierno del padre de Keiko en los procesos contra el grupo terrorista Sendero Luminoso. Perú debió luego indultar a cientos de presos por juicios sin garantías.

“Para luchar contra la delincuencia, si es que tenemos que retirarnos de la Corte, sí lo haremos para volver a utilizar jueces sin rostro“, afirmó la candidata del partido Fuerza Popular.

Los peruanos quieren además que los políticos paren la mano con la corrupción, que saquen la mano de la lata. En realidad los votantes no saben quiénes son más corruptos, si los sucesivos presidentes destituidos por el Congreso en los últimos diez años, bajo cargos de corrupción o conflicto de interés, o más bien los congresistas que los expulsaron. El Congreso tiene muy mala imagen en la opinión pública.

El último escándalo en la política peruana fue la destitución de José Jerí, que solo duró cuatro meses como presidente, bastante para generar dos controversias que le costaron caro. La primera fue reunirse a deshoras y con pretextos absurdos con un empresario chino, contratista del Estado. La segunda fue reunirse, también a deshoras, más bien en trasnoche, con algunas mujeres en el Palacio de Gobierno que luego fueron contratadas en la administración pública.

Los indecisos son mayoría en esta elección. Según los sondeos, la suma del voto en blanco, nulo e indeciso suma más del 35%. “En ese sentido, para elecciones que se definen por una décima, cosa que ocurrió varias veces en el Perú en primera y segunda vuelta, los indecisos son un número gigante que pueden llevar a cualquier resultado”, dijo en una entrevista Luis Benavente, director de la consultora Vox Populi.

¿A quién se le puede creer? El hombre más prestigioso de la dirigencia peruana no es un político. Es un economista, el director del Banco Central, Julio Velarde, a quien el presidente Balcázar acaba de condecorar por su labor de 20 años manejando con sapiencia la entidad financiera.

El 70% de los votantes consultados en una reciente encuesta dijeron que una de las cosas que más buscaban a la hora de elegir presidente era “un candidato honesto sin historia de corrupción”. Tarea difícil si las hay. Pero esta vez habrá una multitud de candidatos, quizás suficientes para encontrarlo.