Un país de Latinoamérica invertirá u$s 90 millones en su ejército y desafía a las grandes potencias

En este aspecto, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, contempla una inversión cercana a los 90 mil millones de dólares hasta 2040.

Por su parte, el Jefe de Estado de Brasil manifestó cuál es el eje central detrás de esta iniciativa: “Pensamos en Defensa como disuasión porque, si no nos preparamos para defendernos, cualquier día alguien nos invade», señaló.

Junto al presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, Lula agregó que “es un asunto en que tanto Brasil como Sudáfrica tienen necesidades similares y por eso tenemos que juntar nuestro potencial y ver cómo producimos juntos”.

Cómo es el ambicioso plan de inversión militar de Brasil

El programa incluye la incorporación de drones, sistemas de defensa antiaérea y misiles de última generación, con el objetivo de fortalecer la capacidad disuasoria del país.

Por su parte, la mayor parte de la inversión destinada al ejército brasileño se centrará en equipamientos de defensa contra drones y misiles, especialmente aquellos de altitud media, cuyos son de los más utilizados actualmente en conflictos bélicos.

Además, se prevé la incorporación de vehículos blindados y sistemas como el misil AV-TM 300, diseñado para ampliar el alcance y la precisión de las operaciones militares dentro de todo el territorio.

Brasil tendrá nuevos vehículos blindados

En paralelo al anuncio del plan, el ejército de Brasil anunció que a principios del mes de marzo se realizó la entrega de los primeros tanques Leopard 1A5 BR durante una ceremonia encabezada por autoridades militares en Santa María.

Estos vehículos forman parte de un programa estratégico que busca extender su vida útil por al menos 15 años, manteniendo capacidades clave como la movilidad, el poder logístico y las prestaciones militares que posee.

Asimismo, el plan contempla la modernización progresiva de 52 unidades en un plazo de diez años y tiene como objetivo incrementar las capacidades operativas.

Cómo son los nuevos tanques blindados de Brasil

Cañón principal de 105 mm (L7A3): alta precisión y capacidad para impactar objetivos a larga distancia con distintos tipos de munición.

Armamento secundario: dos ametralladoras de 7,62 mm para defensa cercana y apoyo a la infantería.

Sistema de control de tiro modernizado: mejora la efectividad en movimiento y en condiciones de baja visibilidad.

Blindaje reforzado: mayor protección en la torreta frente a amenazas en combate.

Alta movilidad y autonomía: puede desplazarse a buena velocidad en diversos terrenos y operar durante largas distancias sin reabastecimiento inmediato.