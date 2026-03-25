Sin pasaporte ni visa: cuáles son los lugares de Europa a los que se puede viajar solo con el DNI

A partir de la implementación del nuevo sistema de autorización de viaje, quienes hoy ingresan sin visa deberán completar un proceso previo y afrontar un costo adicional antes de subirse al avión.

La medida forma parte de un cambio estructural en los controles migratorios del bloque europeo, que busca reforzar la seguridad y modernizar el ingreso de visitantes extranjeros. El nuevo esquema impactará de lleno en viajeros de países como Argentina.

Un nuevo requisito para ingresar al continente

El sistema ETIAS (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes) exigirá que los ciudadanos de países exentos de visa completen una solicitud online antes de viajar. El trámite incluirá datos personales, información del pasaporte y detalles del itinerario.

La autorización se procesará de forma automática y, en la mayoría de los casos, se aprobará en cuestión de minutos. Sin embargo, sin esta validación previa, el ingreso a los países europeos no será posible, lo que marca un cambio significativo frente al esquema actual.

Además, el costo del trámite se elevará a 20 euros, muy por encima de los 7 euros previstos originalmente. La Comisión Europea justificó el aumento en la necesidad de cubrir costos operativos, actualizar el sistema y equiparar la tarifa con programas similares en otros países.

¿Quiénes deberán pagar y cuándo entra en vigor?

El nuevo requisito alcanzará a todos los viajeros extracomunitarios que actualmente no necesitan visa para ingresar a Europa. Esto incluye a turistas, viajeros de negocios y quienes realicen estancias cortas en cualquiera de los 30 países adheridos al sistema.

No obstante, habrá excepciones. Las personas menores de 18 años y mayores de 70 quedarán exentas del pago, aunque igualmente deberán completar la solicitud para obtener la autorización correspondiente.

El sistema ETIAS entrará en funcionamiento hacia el último trimestre de 2026, tras superar un período de revisión institucional por parte del Consejo y el Parlamento Europeo. A partir de ese momento, el trámite será obligatorio antes de cada viaje.

¿Qué cambia para los viajeros desde ahora?

El principal cambio radica en la planificación. A diferencia del esquema actual, ya no será posible viajar de manera espontánea sin una validación previa. Los pasajeros deberán gestionar la autorización antes de comprar o abordar un vuelo.

Este requisito se suma a una tendencia global de mayor control migratorio digital, que ya aplican países como Estados Unidos o Canadá. Europa busca así fortalecer sus fronteras sin implementar un sistema de visas tradicional.

Para los viajeros, el impacto será doble: más costos y más trámites. Aunque el proceso promete ser ágil, el nuevo sistema redefine la experiencia de viajar al continente y marca el fin de una etapa caracterizada por el acceso sencillo y directo.