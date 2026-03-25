Incautan e incineran 150 Fardos de ropa usada en Tarija

Efectivos militares y policiales ejecutaron un operativo de allanamiento en la comunidad de La Mamora, en Tarija, logrando el comiso de 150 fardos de prendería usada de procedencia extranjera.

El operativo se llevó a cabo después de un seguimiento de inteligencia que permitió identificar un inmueble donde se almacenaba mercancía ilegal. Durante la intervención, se constató la existencia de grandes volúmenes de ropa usada.

En el transcurso del procedimiento, se evidenció la presencia de grupos de personas afines al contrabando, quienes intentaron recuperar la mercancía utilizando armas blancas y objetos contundentes. Ante esta situación, se precauteló la seguridad física del personal interviniente y se procedió a la incineración inmediata de la mercancía, evitando que fuera reintroducida al circuito ilegal.

Este operativo refuerza la labor de la Aduana Nacional y de las instituciones que la acompañan en la defensa de la economía formal del país, la protección de la salud de la población y la lucha contra el contrabando.

Las rutas fronterizas son permanentemente controladas mediante acciones de vigilancia en todo el territorio nacional, fortaleciendo la presencia institucional y garantizando que la mercancía ilegal no ingrese ni circule en el mercado interno.