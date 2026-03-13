Tormentas eléctricas y brusco descenso de temperaturas marcarán el clima en Tarija

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió dos alertas de prioridad naranja para el departamento de Tarija debido a la persistencia de lluvias, tormentas eléctricas y el riesgo de crecida de ríos en distintas regiones.

El responsable del Senamhi en el departamento informó que la primera alerta es de carácter meteorológico y estará vigente entre el 12 y el 13 de marzo, periodo en el que se prevén lluvias y tormentas eléctricas principalmente en las regiones de los valles y el Chaco.

La segunda alerta corresponde al ámbito hidrológico y se encuentra vigente desde el 11 hasta el 17 de marzo, debido a posibles crecidas en las cuencas de los ríos Pilcomayo, Bermejo, Salinas y Chiquiacá.

Según el reporte, en la zona alta del departamento se registró un descenso brusco de las temperaturas máximas, acompañado de precipitaciones durante la tarde, tormentas eléctricas e incluso la probabilidad de granizo.

En la región de los valles, incluido Cercado, también se prevé un descenso de temperaturas y lluvias con tormentas eléctricas en horas de la tarde.

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias continuarán hasta el viernes, mientras que el sábado se espera un leve ascenso de las temperaturas. Sin embargo, para el domingo se prevé nuevamente un descenso térmico acompañado de precipitaciones en todo el departamento.

El Senamhi explicó que actualmente el país se encuentra en una etapa de transición entre la época húmeda y la época seca, un periodo que suele prolongarse, por lo que se prevé que las precipitaciones continúen al menos hasta mediados de marzo, incluyendo parte de la próxima semana.