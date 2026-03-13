Envíos de litio llegan a US$895 millones en los primeros meses del año y superan el doble del año pasado

Las exportaciones chilenas de litio registraron un fuerte incremento durante el inicio de 2026. Entre enero y febrero, el país acumuló envíos por US$895 millones FOB, cifra que más que duplica los US$354 millones registrados en el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con datos publicados por el Banco Central.

El resultado posiciona al primer bimestre de este año como el mejor desempeño para el sector desde 2023. Incluso, si se excluye ese periodo —marcado por precios excepcionalmente altos del mineral—, el desempeño reciente corresponde al mejor inicio de año en al menos una década.

Chile exporta principalmente carbonato, hidróxido y sulfato de litio, siendo el carbonato el producto con mayor participación en los envíos al exterior.

Según explicó el CEO de GEM, Juan Ignacio Guzmán, el aumento en el valor exportado responde principalmente al repunte del precio internacional del mineral más que a un incremento en los volúmenes producidos.

“Básicamente, en los últimos meses Chile ha mantenido su capacidad productiva. Ha cambiado el producto… a producir un poco más de carbonato en lugar de hidróxido, pero en términos de cantidades, las cantidades se mantienen. Lo que ha ocurrido es que en los últimos meses el precio ha duplicado su valor. Así que efectivamente esa es la razón”, señaló.

Al revisar el detalle mensual, enero registró exportaciones por US$395 millones FOB, mientras que febrero alcanzó los US$500 millones FOB. Este último nivel no se observaba desde mayo de 2023, cuando los envíos llegaron a US$603 millones FOB, en un periodo marcado por los altos precios del mineral a nivel global.

En el desglose por productos, el hidróxido de litio mostró un leve aumento de 5%, pasando de US$38 millones a US$40 millones FOB en comparación con el mismo bimestre del año anterior. En contraste, el sulfato de litio registró un fuerte crecimiento, con un alza cercana al 1.300%, tras pasar de US$15 millones a US$215 millones FOB.

De mantenerse los precios actuales, las proyecciones apuntan a un fuerte incremento en las exportaciones anuales del mineral. “Si los precios actuales se mantienen, las exportaciones del litio deberían aumentar entre un 80% y 120% respecto al año anterior”, estimó Guzmán, lo que podría llevar los envíos a alrededor de US$6.000 millones durante 2026.

El impulso de los envíos está directamente vinculado al comportamiento del mercado internacional. Mientras el precio promedio del litio entre enero y febrero de 2025 fue de US$10.505 por tonelada, en el mismo periodo de este año alcanzó US$22.020 por tonelada. El valor más alto del año se registró el 26 de enero, cuando el mineral llegó a US$26.136 por tonelada.