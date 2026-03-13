Asumen acciones ante presencia de Chikungunya en Poco Poco

Asumen acciones ante presencia de Chikungunya en Poco PocoAsumen acciones ante presencia de Chikungunya en Poco Poco

Ante la detección del caso positivo de chikungunya en un habitante de Poco Poco y la verificación de la existencia del mosquito en esa zona del Departamento de Potosí, cercana al Departamento de Chuquisaca, las autoridades educativas de Potosí, en coordinación con la red de salud, activó acciones para evitar la propagación de la enfermedad.

El director departamental de Educación de Potosí, Javier Ortega, informó que tras el informe de parte del Servicio Departamental de Salud, se activó la coordinación en la zona.

“Nuevamente hemos activado en una reunión con Sedes Potosí, ya hemos fijado la hermenéutica, el trabajo que se debe desarrollar. Con seguridad, en Poco Poco, el director de la unidad educativa, conjuntamente el centro de salud, ya han intervenido este tema.

El director señaló que las actividades educativas migrarían a la modalidad virtual en caso de que aumenten los contagios en la zona.

“Hemos sido claros: ante cualquier presencia de esta enfermedad, ya hay que cambiar de modalidad, porque el contagio es violento”, dijo, en referencia a la facilidad de que los casos se expandan.

El director señaló que mantienen contacto diario con las autoridades de salud, tanto con la Unidad de Epidemiología, como con el distrito de Poco Poco, en Betanzos.