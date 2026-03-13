14 eventos afectan la transitabilidad de carreteras en Bolivia

Un total de 14 eventos afectan la normal circulación en las carreteras de Bolivia este jueves. De acuerdo con reportes de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), siete rutas están catalogadas como no transitables, dos presentan conflictos sociales, tres se encuentran habilitadas con desvíos y una mantiene restricción vehicular especial.

Santa Cruz

En el departamento de Santa Cruz, varias vías se encuentran afectadas por las lluvias registradas en los últimos días, que provocaron derrumbes, inundaciones y acumulación de sedimentos en distintos tramos.

En el tramo Puente Río Seco – Abapó, el tráfico está cerrado debido a derrumbes y acumulación de sedimentos provocados por procesos erosivos en microcuencas. La presencia de barro dificulta el tránsito, aunque se habilitó una vía alterna mientras maquinaria pesada trabaja en la limpieza del sector.

En la ruta Bermejo – Angostura (retén), el tránsito fue suspendido por la caída de rocas en el sector de Petacas, provocada por las lluvias. No existen rutas alternativas y equipos de la ABC trabajan en el despeje del camino.

En el tramo San Lorenzo – Salinas, la carretera se encuentra cerrada por inundaciones causadas por las precipitaciones. Las autoridades recomiendan evitar circular por la zona, ya que no existen desvíos habilitados.

Tarija

El tramo Entre Ríos – Tacuarandi fue declarado no transitable debido a derrumbes registrados al final del puente del sector. Se habilitaron desvíos y se recomienda el paso únicamente para vehículos livianos.

En el tramo Itacua–La Central, también se reportaron derrumbes, lo que obligó a cerrar la vía principal. Existen rutas alternas mientras continúan los trabajos con maquinaria pesada.

Chuquisaca

En la ruta Padilla–Monteagudo, el tramo final de la carretera asfaltada, entre el puente Río Acero y la salida del río Bartolo, fue cerrado por derrumbes menores, por lo que la vía fue catalogada como no transitable, aunque existen rutas alternas.

En el sector Taperillas, camino a Santa Cruz de la Sierra, se registró un derrumbe en la zona conocida como La Muela del Diablo, cerca de la entrada a Muyupampa. La ruta permanece transitable con desvíos, aunque el tráfico se encuentra parcialmente obstruido por escombros.

Pando

En la zona de Cobija, en la Doble Vía por el sector de Villa Rojas, la carretera fue declarada no transitable debido a conflictos, por lo que no se registra circulación de vehículos.

Asimismo, en el tramo Montealegre–San Miguel, la vía se encuentra transitable con desvíos a la altura del kilómetro 185, en el sector La Floresta. Las autoridades recomiendan circular con precaución debido a que el camino es de tierra y ripio.

En la sección Conquista–El Sena, la carretera presenta tramos en construcción, por lo que el paso está habilitado pero con desvíos.

Beni

En el departamento del Beni, en el tramo Santo Domingo–Monte Grande, se aplica restricción vehicular debido a que el trazo de la vía se encuentra en evaluación. No existen rutas alternas y se recomienda a los conductores verificar los horarios habilitados para circular.

La Paz

A la altura del puente Marumpampa y Calzada, por el sector Patañecos, la ruta fue cerrada tras registrarse un accidente de tránsito. De momento no se cuenta con rutas alternas para la circulación.

Cochabamba

En la carretera Llavini–Bombeo, se realizan trabajos de rehabilitación y mantenimiento, por lo que la ABC dispuso restricción vehicular mientras se ejecutan labores con maquinaria pesada. El cierre está programado en horarios de la mañana y la tarde de este jueves.

Potosí y Sucre

En la ruta Potosí – Puente Méndez – Sucre, se registra un bloqueo por conflictos sociales a la altura del surtidor Thikaloma, en el sector conocido como Cruce Chaqui, en el departamento de Potosí. La medida fue declarada de carácter indefinido.